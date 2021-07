Bernie Ecclestone, de man die de Formule 1 maakte tot een globale miljardensport, krijgt zijn eigen achtdelige documentaire en heeft daarvoor zwaar geschut ingezet. Lucky, zoals de reeks gaat heten, zal geschreven en geregisseerd worden door Manish Pandy. De Indiër brak wereldwijd voor met de veelgeprezen film Senna.

Pandy is door Ecclestone aangewezen om zijn verhaal te vertellen. “Dit is de eerste keer dat ik iemand in vertrouwen heb genomen om mijn levensverhaal en het verhaal van de Formule 1 te vertellen. Ik denk dat Manish de enige is die dit kan vertalen op het witte doek”, aldus de 90-jarige Ecclestone. “Niet alleen is hij een uitstekend verhalenverteller, hij is een fan.”

Tijdens de lockdown bracht Pandy veel tijd door met Ecclestone in diens huis in Gstaad. Maar dat betekent niet dat het een achtdelige serie wordt met alleen de markante Brit aan het woord. Liberty Media, toch niet altijd even lovend geweest over Ecclestone en andersom, werkt namelijk mee aan de productie. Dat betekent dat Pandy de vrije hand krijgt in het gebruik van archiefbeeld waarmee de reeks een historisch document van Ecclestone maar ook de sport zelf belooft te worden.

Ecclestone heeft tijdens zijn periode met Pandey geen onderwerp vermeden, belooft Pandey. “Hij heeft teruggekeken op zijn dagen als sportbaas maar ook op zijn persoonlijk leven. In 90 jaar heeft hij de wereld rondgereisd en zo’n beetje iedereen ontmoet die iets voorstelt. En toch is hij altijd aardig gebleven en ontzettend grappig. Het is een enorme klus om dat ongelooflijke verhaal te vertellen.”