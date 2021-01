Ecclestone: ‘Stop toch met die malle hybrides, iedereen heeft toch wel een V8 liggen?’

Niemand is geinteresseerd in de economische motoren van deze generatie Formule 1-auto’s. Doe ze weg en laat iedereen met de ouderwetse V8-krachtbronnen rijden. Oud F1-baas Bernie Ecclestone is nooit te beroerd een knuppel in het hoenderhok te gooien. “F1 is entertainment!”

Momenteel breekt men het hoofd over hoe de auto’s vanaf 2025 moeten worden aangedreven, de vraag is vooral ook hoe dat goedkoop kan. In gesprek met Motorsport Magazine gooit de 90-jarige éminence grise een balletje op voor de motoren die voorafgaand aan het hybride tijdperk werden gebruikt. “Ik zal er wel weer problemen mee krijgen maar laten we de oudere verbrandingsmotoren weer afstoffen. Iedereen heeft ze toch liggen dus de kosten gaan meteen omlaag. Het lawaai is weer terug en we kunnen ze gebruiken tot er is uitgezocht welke motoren we in de toekomst willen gebruiken.”

De huidige leveranciers van motoren, Mercedes, Ferrari, Renault en in 2021 voor het laatst Honda, gebruiken de koningsklasse om hun hybride formule ook onder autobezitters aan de man te brengen. Onnodig, vindt Ecclestone. “Formule 1 hoeft niet relevant te zijn voor de auto-industrie. Mensen vergeten nog weleens dat F1 entertainment is en als je stopt met vermaken, heb je geen business meer. De wereld is aan het veranderen, iedereen zal aan de electrische auto gaan, daar zorgen de politici wel voor. Je zal straks niet meer met een door benzine aangedreven auto de stad in kunnen.”

“En men zal naar de Formule 1 wijzen, waarom rijden zij niet electrisch? Producenten zullen over een paar jaar stoppen met benzine- en dieselauto’s.” Het vertrek van Honda is wat Ecclestone betreft hét moment om alles om te gooien. “Red Bull wil de motor overnemen maar dat zal alleen werken als de anderen akkoord gaan met een bevriezing. Anders zullen ze alleen maar God-weet-hoeveel geld moeten uitgeven om ze voor te blijven. Laten we die malle motoren van nu toch overboord gooien.”

“Het interesseert niemand op de tribune hoe efficiënt ze zijn, hoeveel benzine ze gebruiken en hoeveel vermogen ze hebben. Max Mosley dacht dat het gejank nooit belangrijk was maar daar was ik het nooit mee eens. Ik ben altijd van mening geweest dat het er zeker toe deed. Altijd zo geweest. ”

