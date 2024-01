Bernie Ecclestone denkt niet dat Mercedes het komende jaar iets aan de dominantie van Red Bull kan doen. Volgens hem is Lewis Hamilton niet goed genoeg meer in vorm. Max Verstappen daarentegen is juist op het toppen van zijn kunnen.

Zeven jaar lang had Mercedes een ijzeren grip op de Formule 1. De Duitse renstal, met Lewis Hamilton achter het stuur, was oppermachtig en niet te verslaan. 2020 was een van de meest dominante jaren in de recente geschiedenis van de sport, wat ervoor zorgde dat de overwinning van Max Verstappen in 2021 des te meer welkom was.

Sindsdien aast Mercedes op revanche, maar vooralsnog is daar niets van terecht gekomen. Sinds Verstappen zijn eerste wereldtitel opeiste, heeft Mercedes slechts één race weten te winnen. Bernie Ecclestone ziet daar de komende tijd ook geen verandering in komen.

“Red Bull heeft geduldig elke overwinning van Mercedes ondergaan de afgelopen jaren”, vertelt Ecclestone aan Bild. “Telkens vervingen ze weer een zwakke schakel. Nu hebben ze het beste team, het beste ontwerp, de beste auto en de beste coureur. Ze hebben het geweldig gedaan. Maar als iemand hen tegen kan houden, dan is het Ferrari. Absoluut niet Mercedes, en dat komt niet alleen door de auto.”

“Lewis Hamilton is een beetje verslapt,” zo legt Ecclestone uit. “En George Russell bleek niet zo goed als hij dacht. Maar zo hard hadden ze ook weer niet moeten verliezen. Wie nog de meeste indruk op mij maakte, was Oscar Piastri. Hij wordt ooit wel kampioen. Maar Max Verstappen is op dit moment gewoon de maatstaf. Je kan hem in een McLaren of een Ferrari of een Mercedes zetten, en dan wint hij nog steeds.”