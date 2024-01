Jos Verstappen lost in 1994 het startschot voor Formule 1-gekte in Nederland; zoon Max zorgt bijna drie decennia later voor de climax. Gedurende al deze woelige jaren slaagt één Formule 1-tijdschrift erin alle stormen te doorstaan en het hoofd boven water te houden: FORMULE 1 Magazine. Ivo op den Camp, man van het eerste uur, heeft er voor ons nieuwe nummer een verhaal over gemaakt. Een impressie, in drie delen. Deel 3 (slot): een boze Bernie Ecclestone.

Dat het blad al bijna dertig jaar lang ‘FORMULE 1’ heet, is best bijzonder. Het is immers een merknaam waarop de FOM (Formula One Management) de rechten heeft. Drie decennia geleden lag dat een tikje anders. De oprichters Ron van der Heiden en Frans van den Broek waren zo kien de naam te registreren bij een erkend merkenbureau. En daar kon zelfs Bernie Ecclestone geen stokje meer voor steken.

Verlies

De Brit, destijds de man die de Formule 1-rechten beheerde, eiste na verloop van tijd dat het blad zijn activiteiten zou stoppen. Hij dreigde met hoge boetes. Dankzij het slimmigheidje van Ron van der Heiden en Frans van den Broek bloedde de zaak dood. Zo moest Bernie Ecclestone, tegen zijn gewoonte in, zijn verlies nemen.

Het volledige verhaal van Ivo op den Camp over de geboorte van FORMULE 1 Magazine lees je in onze wintereditie. Die ligt nu in de winkel, in je brievenbus én hieronder online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!) Met in dit nummer ook nog:

Exclusief interview Nyck de Vries: ‘Je moet niet in teleurstelling blijven hangen’

David Coulthard over het succes van Red Bulls showrunteam: ‘Voelde me een van The Beatles’

Afscheidsinterview Franz Tost: ‘Mijn vrouw en ik hebben nooit discussie gehad over mijn werk’

Achter de schermen bij de theatershow van Rob Kamphues & Tom Coronel

Openhartig: Lewis Hamilton over levenslessen, mode en het heilige vuur

Olympisch schaatskampioen Kjeld Nuis: ‘Concurrentie is voorwaarde voor vernieuwing’

Fotograaf Peter van Egmond graaft in zijn archief op zoek naar iconisch beeld