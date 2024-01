Jos Verstappen lost in 1994 het startschot voor Formule 1-gekte in Nederland; zoon Max zorgt bijna drie decennia later voor de climax. Gedurende al deze woelige jaren slaagt één Formule 1-tijdschrift erin alle stormen te doorstaan en het hoofd boven water te houden: FORMULE 1 Magazine. Ivo op den Camp, man van het eerste uur, heeft er voor ons nieuwe nummer een verhaal over gemaakt. Een impressie, in drie delen. Deel 2: een vuurzee en een contract.

Nederland is in 1994 in de ban van Jos Verstappen. Zijn populariteit, en die van de sport, neemt in de jaren negentig ieder jaar toe. Dat ons magazine in zijn debuutjaar het levenslicht ziet, is geen toeval. Al heeft dat nog heel wat voeten in de aarde.

Verstappen siert vanaf zijn debuut in 1994 menigmaal de voorpagina’s in Nederland krantenland. Het is niet allemaal hosanna wat de lezer voorgeschoteld krijgt. Hij zorgt voor reuring, op en naast de baan. In Hockenheim, zijn vijfde Grand Prix, lijkt al een vroegtijdig einde te komen aan zijn Formule 1-loopbaan. In de training mag hij bij hoge uitzondering de Benetton-bolide van teamgenoot Michael Schumacher besturen. Maar de BT194 van de Duitser is voorzien van foefjes die de Limburger niet kent. Pardoes belandt Verstappen in de grindbak. Ineengezakt, tranen in de ogen, zit hij even later eenzaam alleen in de pitgarage op een gereedschapskist, in het besef dat hij de meedogenloze teambaas Flavio Briatore geschut heeft gegeven om hem te vloeren.

Eén etmaal later is Verstappen opnieuw wereldnieuws. En Briatore kan zijn ontslagbrief op zak houden, zo lijkt het. De bolide van de Limburger staat bij een pitstop om bij te tanken in lichterlaaie, en niet zo’n beetje. Als gevolg van gesjoemel met de tankinstallatie, zo blijkt later. Als door een wonder ontsnapt de coureur zonder noemenswaardige verwondingen aan de vuurzee.

Briatore beseft dat hij de hele Formule 1-wereld tegen zich in het harnas jaagt als hij Verstappen nu op de keien zet. Het wordt een typisch gevalletje ‘in de brand, uit de brand’. Twee weken later staat Verstappen in Hongarije op het podium. De rest is geschiedenis.

Het volledige verhaal van Ivo op den Camp over de geboorte van FORMULE 1 Magazine lees je in onze wintereditie

