Haas’ hoofd communicatie Stuart Morrison werd door Drive to Survive bij het grote publiek bekend als de persman van oud-teambaas Günther Steiner. Maar de Schot is veel meer dan dat; al negen jaar maakt hij deel uit van het Amerikaanse team en bovenal is hij F1-liefhebber pur sang. FORMULE 1 Magazine sprak hem in de paddock. “Ik betrap mezelf erop dat ik dan ineens oude races uit 2016 terugkijk.”

Waar komt jouw liefde voor Formule 1 vandaan?

“Ik was als kleine jongen al fan van allerlei soorten autosport. En zo keek ik op zondagmiddagen altijd naar de Grand Prix, dan zag ik Nigel Mansell winnen. Dat maakte veel indruk op me, zo is het gegroeid. Daarna kwam David Coulthard ook in de Formule 1: een Schot, net als ik. Toen ging ik voor hem juichen. En het grappige is: tegenwoordig zijn ‘DC’ en ik vrienden.”

Kun je nog van de sport genieten als je er ook werkzaam in bent?

“Ja, omdat het me ook helpt. Als je de Formule 1 leuk vindt, verdiep je je erin. Daardoor weet je hoe dingen werken. Fan blijf je dus altijd, al voert werk de boventoon: je bent een professional. Maar ik kan zeker genieten. Zo kijk ik ook graag oude wedstrijden terug. Dan betrap ik mezelf erop dat ik ineens naar races uit 2016 zit te kijken. Vind ik leuk, want soms weet ik niet eens meer waar wij bijvoorbeeld met Haas eindigden.”

Je bent een Schot, zoals je al zei. Ook woonde je twaalf jaar in Canada en nu in Engeland. Maar hoe Amerikaans voel jij je eigenlijk?

“Ik ben natuurlijk geen échte Amerikaan. Maar als je zolang in Noord-Amerika hebt gewoond, heeft dat toch invloed. Neem de persberichten die ik maak: als je goed leest, is dat niet het typische ‘Britse’ Engels, maar zitten er ‘Amerikaanse’ taaldingetjes in. Daarnaast heb ik gewerkt in IndyCar, werkte ik ook al met Amerikaanse coureurs en zit ik negen jaar bij een Amerikaans Formule 1-team. Dat laat heus zijn sporen na.”

Haas F1 is een relatief kleine, maar toch ook populaire renstal. Wat merk je daarvan tijdens bijvoorbeeld de Amerikaanse Grand Prix in Austin?

“De aandacht is groter, het aantal mensen dat hoorbaar en zichtbaar voor Haas juicht is dat ook. Er komt zoveel meer op ons af als team, als mensen die er werken. Niet alleen qua media, maar ook qua marketing en partners. Dat maakt de race in Austin voor ons wel anders dan andere op de kalender.

We horen vaak hoe mensen Haas als hun ‘tweede’ team kiezen; ze zijn dan vaak fan van grote teams als Ferrari, Red Bull, Mercedes of McLaren. Maar in de Verenigde Staten merken we hoeveel mensen daar ons ook echt als hun nummer 1-team zien. Je ziet mensen in Haas-kleding, mensen juichen voor ons; geweldig. Dat geeft heel veel energie.”

En die energie heb je ook nodig in je eigen werk. Je doet het al bijna tien jaar, hoe hou je dat vol?

“Het werken met zoveel verschillende mensen en dat ook nog in de autosport: dat geeft mij voldoening. In mijn werk heb ik te maken met coureurs, met sponsoren, met collega’s in ons team en die van andere teams in de paddock. Het zorgt voor bijzondere relaties, soms leidt het ook tot vriendschappen. Je kent zoveel mensen in de paddock, dat is bijzonder. Mijn dochter was vorig jaar mee naar de Grand Prix van Groot-Brittannië, in Silverstone. We concludeerden daar dat ik meer mensen in de paddock ken dan in eigen stad, haha.”

Tot slot: Zie je jezelf ooit bij een ander team werken of überhaupt buiten de Formule 1?

“Zeg nooit ‘nooit’. Maar op dit moment beleef ik veel plezier aan wat ik doe, aan de mensen met wie ik werk en bij een team als Haas waar ik kan werken zoals ik wil. Er is wel eens contact geweest met andere teams, maar ik moet me wel thuis kunnen voelen in een functie. Dat heb ik bij Haas. En de Formule 1 zelf verveelt ook nog lang niet. Elk jaar is ook weer anders, dat houdt het veelzijdig. Al neem ik, door de drukke kalender, tegenwoordig wel drie of vier races per jaar vrijaf.”

