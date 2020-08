Ecclestone: ‘Lawrence Stroll moet niet zo boos zijn’

Bernie Ecclestone snapt niet waarom Lawrence Stroll, de eigenaar van Racing Point, zo boos is. “Racing Point is te ver gegaan en moet daar nu de prijs voor betalen”, zegt Bernie Ecclestone in gesprek met Auto, Motor und Sport.

Lawrence Stroll was witheet na alle commotie rond zijn team. “Sommige regels staan duidelijker in reglementen, andere niet. Maar we zijn ervan overtuigd dat we binnen de grenzen van de wet zijn gebleven. Wij zijn echt woedend na alle beschuldigingen”, zegt Lawrence Stroll in gesprek met Sky Sports.

“De andere teams hebben het recht op een mening. Maar ze zijn duidelijk niet blij dat wij een zeer sterke auto hebben. Als we niet zo snel waren, hadden ze geeneens een protest ingediend”, zegt de eigenaar van Racing Point.

Bernie Ecclestone is verbaasd waarom Stroll zo woedend is. “Racing Point is te ver gegaan en draagt nu de consequenties”, zegt Ecclestone.

“Als ik nog de baas was, had hij ook niet zo makkelijk Force India mogen overnemen. Dan moest hij echt vanaf nul beginnen”, aldus de oud-eigenaar van de Formule 1.

