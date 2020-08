Lawrence Stroll reageert: ‘Deze beschuldigingen zijn volkomen onaanvaardbaar en niet waar’

Lawrence Stroll, mede-eigenaar van Racing Point, heeft in een statement gereageerd op de ‘Copy Point-rel’. Stroll haalt in zijn reactie uit naar de concurrentie. “Ik ben ontzettend boos dat er gesuggereerd wordt dat we achterbaks zijn geweest of valsgespeeld hebben.”

“Ik spreek niet vaak in het openbaar, maar ik ben ontzettend boos dat er gesuggereerd wordt dat we achterbaks zijn geweest of valsgespeeld hebben, met name door onze concurrenten”, begint Stroll zijn statement. “Ik heb nog nooit in mijn leven valsgespeeld. Deze beschuldigingen zijn volkomen onaanvaardbaar en niet waar. Mijn integriteit – en die van mijn team – staan ​​buiten kijf.”



De Canadees zegt dat zijn hele team overtuigd is van zijn onschuld. “Dit team, onder verschillende namen, rijdt al meer dan 30 jaar in de Formule 1 en heeft vandaag 500 mensen in dienst. We zijn altijd een constructeur geweest en zullen dat ook in de toekomst blijven”, stelt Stroll. “Gedurende die 30 jaar is dit team een ​​underdog geweest, die ver boven haar verwachting presteert dankzij een fantastische groep mensen.”

De afgelopen jaren investeerde Stroll vele miljoenen in Racing Point. Het mag volgens de vader van Lance Stroll dan ook niet als een verrassing komen dat zijn team steeds competitiever wordt. “De competitiviteit van dit team zou voor niemand een verrassing moeten zijn. Het team kan eindelijk zijn potentieel realiseren en zou geroemd moeten worden voor zijn sterke prestaties.”

“Gehandeld binnen de regels”

Vervolgens haalt Stroll verschillende punten uit het FIA-rapport aan waarom het team volgens de reglementen zou hebben gehandeld. “Er was geen specifieke regel of verduidelijking van de FIA ​​met betrekking tot de manier waarop de overgang van non-listed naar listed onderdelen zou kunnen worden afgehandeld binnen de geest van de regelgeving”, stelt de Canadees.

“De regels, zoals ze zijn geschreven, stellen dat er na 2019 geen verdere informatie over het ontwerp van de brake ducts kon worden gedeeld of verkregen. Wat je op dat moment weet en hebt geleerd, is je eigen informatie. Vanaf dat moment sta je er alleen voor. Dat is precies wat we hebben gedaan”, benadrukt Stroll.

“Racing Point ontving in maart 2020 een schriftelijke bevestiging van de FIA ​​met betrekking tot onze naleving van de regels in kwestie”, gaat Stroll verder. “Afgezien van het duidelijke feit dat Racing Point voldeed aan de technische voorschriften, ben ik geschokt door de manier waarop Renault, McLaren, Ferrari en Williams van deze gelegenheid gebruik hebben gemaakt om in beroep te gaan, en daarmee afbreuk proberen te doen aan onze prestaties. Ze halen onze naam door het slijk, en dat accepteer ik niet.”

“Ik ben van plan alle nodige maatregelen te nemen om onze onschuld te bewijzen. Mijn team heeft onvermoeibaar gewerkt om een competitieve auto op de grid te krijgen”, aldus Stroll.



