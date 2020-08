Lance Stroll vreest ontslag door vader niet: ‘Dat is het leven’

Speculatie, kritiek en de roep om plaats te maken bij Racing Point voor wie dan ook: het doet Lance Stroll niets. “Ik ben zo cool als een komkommer”, aldus de Canadees die zegt niet bang te zijn voor de gevolgen voor zijn relatie met zijn vader, mocht het ooit tot afscheid bij Racing Point komen.

Er was de ellebooggroet van Sebastian Vettel met Aston Martin-aandeelhouder Lawrence Stroll, de Duitser stapte na de Britse GP ook nog eens bij Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer in de auto. Het is maar een greep uit de voorbeelden waaruit zou moeten blijken dat Vettel inderdaad in 2021 voor het team gaat rijden dat dan de naam Aston Martin zal dragen.

Maar wie maakt er plaats? Sergio Perez, de ervaren, consistente kracht die het team ook nog eens flink heeft geholpen in de soap rond Vijay Mallya en de verkoop van de renstal? Of toch Lance Stroll, de jonge Canadees die onder de vleugels (en met het geld) van zijn vader zich opwerkte naar de F1? Het zou betekenen dat pa Stroll zoon Stroll zou moeten ontslaan.

“C’est la vie. Dat is het leven”, zegt Lance Stroll over de eventuele ongemakkelijke situatie. “Er is een werkrelatie en een vader-zoonrelatie. Als hij me uit het team zet, zal ik hem dat niet nadragen. Het zou een zakelijke beslissing zijn. Zo gaat het soms”, aldus Stroll tegen Channel 4. “Ik incasseer en ga weer verder. Ik heb een prettige relatie met hem, easy going. Er is een goede chemie, hij laat me vrij en geeft me ruimte.”

Pa Stroll is druk bezig met Aston Martin, hij investeerde tientallen miljoenen in het roemruchte automerk en vervaardigde een belang van 20 procent. Het Racing Point-team zal volgend jaar dan ook onder de naam Aston Martin Racing op de grid staan. “Hij doet wat hij moet doen vanaf de zijlijn om de auto zo snel mogelijk te maken en om de juiste mensen op de juiste plaats te zetten. Samen zijn we een geweldig team geweest voor zoveel jaren.”

Er is natuurlijk ook vaak kritiek op Stroll, in zijn beginjaren schreef hij nogal eens auto’s af bij Williams en Force India of was hij simpelweg niet snel genoeg. Dit jaar laat hij zich meer van voren zien, ook mede door de sterke Racing Point. Toch blijft het imago van rijkeluiskindje aan hem kleven: “Ik heb het allemaal al eens gehoord, mijn hele leven eigenlijk. Ik blijf in mijn eigen bubbel en houd de mensen die er toe doen dichtbij. De rest is alleen maar rumoer. Ik laat het op de baan zien.”

En over zijn toekomst en eventueel een partnerschap met Seb Vettel: “De tijd zal het leren, ik doe mijn ding aan mijn kant van de garage. Wie het ook wordt, het zal een concurrent zijn. Ik wil alleen maar tegen de beste rijden, mezelf uitdagen en dan zien we wel wat er gebeurd.”

