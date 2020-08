Vettel is eruit: ‘Ik heb mijn keuze gemaakt’

Sebastian Vettel weet hoe zijn toekomst eruit gaat zien. De viervoudig wereldkampioen heeft een keuze gemaakt, maar verwacht pas over enkele weken duidelijkheid te hebben.

Zondagavond na de Britse GP werden Sebastian Vettel en Otmar Szafnauer gesignaleerd bij de auto van de Racing Point-teambaas. Het zwengelde de geruchten omtrent een overstap naar Racing Point alleen maar verder aan.

Vettel zei gisteren na de tweede vrije training tegen het Duitse RTL dat hij er persoonlijk uit is. “Ik heb een beslissing genomen. Nu gaan we zien of we er uit kunnen komen”, zei de Duitser. De komende dagen hoeven we nog geen duidelijkheid te verwachten over zijn toekomst.

Vettel denkt dat hij nog veel kan laten zien in de Formule 1. “Als er iets leuks op mijn pad komt, denk ik dat ik nog veel kan geven. Als dat niet meer het geval is, dan ben ik niet meer geïnteresseerd om in de Formule 1 te blijven. Geld is voor mij minder belangrijk”, sluit Vettel af.

