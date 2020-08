Wolff bijt van zich af: ‘Teams zijn niet oprecht naar buiten’

Het grootste deel van de Formule 1-teams staat niet achter het nieuwe Concorde Agreement, maar laat dat in de media niet blijken. Dat zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff. In tegendeel zelfs: de andere teams kruipen volgens de Oostenrijker bij Liberty Media in de kont als ze de media te woord staan.

Met het nieuwe Concorde Agreement wil Liberty Media het prijzengeld eerlijker verdelen. Mercedes denkt dat zij de grootste verliezers gaan worden van het nieuwe verdrag en weigert daarom te tekenen.

Wolff denkt dat het grootste gedeelte van de teams niet blij is met de details in het Concorde Agreement, alleen spreken ze daar niet publiekelijk over. “Ik denk dat negentig procent van de teams vindt dat er nog gesleuteld moet worden aan het Concorde Agreement. Er zijn een aantal cruciale zaken, waaronder bestuur en de commerciële aspecten, waarover gediscussieerd moet worden”, zegt Wolff tegen Sky Sports.

Een paar teams zijn volgens de teambaas van Mercedes naar buiten toe niet oprecht. “Als we aan het vergaderen zijn, zijn een aantal teams luid en duidelijk aanwezig. Maar als ze vervolgens de media te woord staan, dan kruipen ze bij Liberty Media up the arse“, aldus de Oostenrijker.

“We houden van deze sport. We hebben een aantal kerndoelen die we delen met Liberty Media en de FIA. Wij willen wat het beste is voor de sport en daarom moeten we erover discussiëren”, sluit Wolff af.

