Bernie Ecclestone (94 jaar inmiddels) was decennialang het meesterbrein van de Formule 1. Met zijn scherpe zakelijke deals, kleine gestalte en grote mond maakte de Brit van de sport een miljardenimperium. Charmant, berucht en altijd controversieel. Aanleiding voldoende om zijn meest spraakmakende uitspraken eens op een rijtje te zetten. En dat zijn er nogal wat…

De tien meest spraakmakende uitspraken van Bernie Ecclestone:

“Zakelijk moet je altijd een beetje een klootzak zijn.”

(2006, over zijn harde manier van zakendoen)

“De beste manier om miljonair te worden in de Formule 1 is door als miljardair te beginnen.”

(2012, over de kosten die gepaard gaan met Formule 1-deelname)

“Slechte publiciteit bestaat niet.”

(2012, ook controverses zijn volgens Ecclestone goed voor de sport)

“Ik heb een geweldig idee: vrouwen zouden allemaal in het wit gekleed moeten gaan, zoals alle andere huishoudelijke apparaten.”

(2005, naar aanleiding van speculaties over de mogelijke entree van Danica Patrick in de Formule 1)

“Mijn autobiografie zou de dag na mijn sterfdag moeten uitkomen. De eerste twaalf exemplaren mogen dan naar de belastingdienst, dan is het toch te laat.”

(2004, over het ideale verschijningsmoment van zijn biografie)

“Obers zijn als prostituées: nooit in de buurt wanneer je ze nodig hebt.”

(2013, over zijn ervaringen in restaurants)

“Als je zegt ‘Goedemorgen’ in Amerika en het is vijf over twaalf, eindig je met een rechtszaak.”

(2014, over de Amerikaanse cultuur van rechtszaken)

“De dood van Ayrton Senna was goed voor de Formule 1.”

(2009, over de impact van Ayrton Senna’s overlijden in 1994)

“Ik zou een kogel opvangen voor Poetin, hij is een goed mens. Vladimir Zelenski had moeten onderhandelen met Poetin in plaats van oorlog te voeren “​

(2022, over ‘zijn vriend’ Vladimir Poetin)

“Ik ben liever rijk en gehaat dan arm en populair.

(2004, over de relatieve keerzijde van succes)

