In aanloop naar de race in Las Vegas dit weekend zijn de meningen enigszins verdeeld. Voor sommigen is het een spannend nieuw hoofdstuk, anderen denken dat het alleen maar om de show gaat. De baas van Liberty Media weet in ieder geval één ding zeker: dit gaat erg veel geld opleveren.

De Grand Prix van Las Vegas heeft een wat ongebruikelijke opzet. Meestal is het zo dat de Formule 1 de organisatie van een race uitbesteedt aan een lokale partij. Die partij – vaak de eigenaars van het circuit – zorgt er dan voor dat alles geregeld is wat betreft faciliteiten, vergunningen, beveiliging, infrastructuur, etc. In Las Vegas echter, is de Formule 1 zelf de organisator. Daar zit geen extra partij meer tussen. En dus is er veel te winnen en te verliezen voor de Formule 1.

De aanloop naar de race is dan ook bepaald niet goedkoop geweest. Honderden miljoenen zijn geïnvesteerd in de aanbouw van de juiste gebouwen en tribunes en het opkopen van de grond om de race te kunnen houden. Desondanks is Liberty Media, het moederbedrijf van de Formule 1, ervan overtuigd dat het een winstgevend weekend zal zijn.

“Dit levert zo’n $1.7 miljard [ongeveer €1.6 miljard] aan winst op voor de regio”, verklaart Greg Maffei, de CEO van Liberty Media aan The Independent. “Ik wil wel mijn excuses aanbieden aan de inwoners van Las Vegas. We waarderen dat ze zoveel geduld hebben en ons willen tolereren. Maar dit gaat niet alleen om voordelen voor de fans die willen kijken. We hopen hiermee veel economische voordelen te leveren aan heel Las Vegas. Hopelijk was dit het lastigste jaar, met de aanbouw van allerlei dingen, zodat het in de toekomst makkelijker gaat.”

Eerder kwam het nieuws naar buiten dat de kaartverkoop nogal teleurstellend is. Slechts één andere race verkocht minder kaartjes dit jaar. Maar Maffei ziet dat niet als een probleem. “Er komen 105.000 mensen. De schaal alleen al zorgt ervoor dat dit het grootste evenement is dat Las Vegas ooit heeft gehad.” Ook de Amerikaanse coureur Willy T. Ribbs is ervan overtuigd dat het weekend een succes wordt. “Het zou me niets verbazen als King Charles langskomt. Zonder te overdrijven wordt dit de grootste race in de geschiedenis van het racen.”

Kritiek

Het enthousiasme van Ribbs en Maffei wordt niet door iedereen gedeeld. Max Verstappen liet zijn onvrede eerder al blijken. “In alle eerlijkheid denk ik dat we er meer voor de show heengaan dan voor het racen, zeker als je ook kijkt naar de lay-out van de baan”, zei de wereldkampioen tegen FORMULE 1 Magazine.

Ook de inwoners van Las Vegas zelf zijn niet heel enthousiast. De Formule 1 en lokale ondernemers lagen al meerdere keren in de clinch met elkaar. Om het bekijken van de race zo exclusief mogelijk te maken, koos de Formule 1 er namelijk voor om schermen op te zetten die voorbijgangers en bewoners het zicht ontnemen. Deze schermen en verduisterende vellen zijn op veel plekken al door de lokale bevolking weggehaald.

En ook de vorige baas van de Formule 1, Bernie Ecclestone, is niet echt te spreken over de race. “Ik verheug me er niet echt op. Het heeft niks met Formule 1 te maken”, zo vertelt hij aan de NOS. Al staat hij niet negatief tegenover het idee van mondiale uitbreiding. “Ik ben blij dat de sport zich over de hele wereld blijft ontwikkelen. Ik ben degene die de Formule 1 uit Europa heeft gehaald en naar de rest van de wereld heeft gebracht. We strijden om een wereldkampioenschap, niet om een Europees kampioenschap. Het is goed dat dat zo blijft.”

Het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Verslag uit Brazilië: Wie is de ideale teamgenoot voor Max Verstappen?

In de krottenwijken van São Paulo is de GP een verdienmodel

Interview Ferrari-teambaas Fred Vasseur: Rustpunt in de chaos

Illusionist Hans Klok: Alles draait in Las Vegas om dollars

Reportage Pirelli, het elfde team in de Formule 1

Het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Alles over het drieluik op de Amerikaanse continenten

Uitgebreide vooruitblik GP Las Vegas, de grootste F1-show op aarde