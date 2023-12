Jean Todt zegt dat er geen twijfel over kan bestaan dat het kampioenschap van 2008 gemanipuleerd is. De voormalige Ferrari-teambaas steunt daarmee de aanklacht van Felipe Massa, die dat jaar voor Ferrari een gooi naar de titel deed.

Vijftien jaar na dato heeft het wel beruchte ‘crashgate’ nog steeds invloed op de Formule 1. Tijdens de Grand Prix van Singapore in 2008 gaf Renault de opdracht aan Nelson Piquet Junior om opzettelijk te crashen. Teamgenoot Fernando Alonso won daardoor de race. Lewis Hamilton eindigde die race als derde, Felipe Massa viel buiten de punten. Uiteindelijk won Hamilton dat jaar de titel met slechts één punt verschil ten opzichte van Massa.

De reden dat de kwestie nog steeds leeft, komt door toenmalig F1-baas Bernie Ecclestone. De Brit onthulde dit jaar namelijk dat hij en toenmalige FIA-president Max Mosley al in 2008 op de hoogte waren van wat Renault had gedaan, maar er bewust voor kozen dit in de doofpot te stoppen om een schandaal te voorkomen. Ecclestone stelde in dat interview dat Hamilton het seizoen eigenlijk niet had mogen winnen, ook al had de hele affaire niets met Hamilton of Massa te maken.

Rechtszaak

Reden genoeg voor Massa om een rechtszaak aan te spannen. De voorbereidende fase van die zaak loopt momenteel nog. In de tussentijd laten verschillende grote namen uit de sport weten wat zij ervan vinden. Zo ook nu Jean Todt. Todt was tot en met 2007 de teambaas van Ferrari en heeft Massa als coureur dus nog wel meegemaakt. Zelf was Todt niet meer in een formele rol betrokken bij het team ten tijde van crashgate en de titelstrijd van Massa, maar hij denkt toch dat Massa een punt heeft.

“Ik ga nu niet in op de controverse”, zegt Todt tegen de Italiaanse krant La Stampa. “Maar het was mentaal wel erg zwaar voor hem [Massa]. Misschien hadden we harder op moeten treden toen het nieuws bekend werd. Maar ik twijfel er niet aan dat de Grand Prix van Singapore gemanipuleerd was, en die race had geschrapt moeten worden.”

Todt is niet de enige die zegt dat de race uit het kampioenschap geschrapt moet worden. In hetzelfde interview waarin Ecclestone bekende al eerder op de hoogte te zijn van de plannen van Renault, gaf hij ook toe dat hij de race eigenlijk uit het kampioenschap had moeten halen. De advocaten van Massa eisen exact hetzelfde. Gebeurt dit, dan wordt Massa met terugwerkende kracht de kampioen van 2008.

