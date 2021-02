Ecclestone kraakt F1’s sprintrace-plan: ‘Zonder omgekeerde grid krijg je twee keer dezelfde race’

Voormalig Formule 1-bobo Bernie Ecclestone was nooit vies van een proefballonetje of experiment, maar het huidige voorstel voor sprintraces op de zaterdag kan de Brit niet bepaald bekoren: ‘Waarom zou je zaterdag en zondag kijken als je twee keer dezelfde race krijgt?’

Dat is, vrij vertaald, Ecclestone’s kritiek op het plan tegenover Auto, Motor und Sport. Wat het huidige sprintrace-voorstel ook alweer is? De Formule 1 wil bij drie raceweekends (Canada, Italië en Brazilië) op zaterdag een sprintrace houden waarin de startgrid voor de ‘hoofdrace’ op zondag wordt bepaald én de top acht punten verdient. De grid voor deze sprintrace wordt in een kwalificatie op vrijdag vastgesteld.

Geen goed idee, oordeelt Ecclestone aldus. Want door de startgrid voor beide races op deze manier te bepalen en niet voor één van de twee wedstrijden een reversed grid te hanteren, krijg je volgens Ecclestone een situatie waarin de sprintrace niets meer en niets minder is dan een kortere versie dan de hoofdrace.

“Mensen kijken alleen naar zo’n hoofdrace als ze wat anders wordt geboden dan met de sprintrace. Maar ja, als de uitslag van de race van zaterdag ook gelijk de startopstelling voor zondag is, krijg je zondag een race die precies hetzelfde verloopt”, redeneert Ecclestone. Zijn idee, zodoende: dikke punten geven voor de sprintrace en dan toch op zondag de grid (deels) omdraaien. “Zo is spanning gegarandeerd.”

“Op mijn manier”, stelt Ecclestone “moeten coureurs zich zaterdag de vraag stellen: ‘wil ik vandaag winnen maar zondag startplekken inleveren, of is het beter om bijvoorbeeld zesde te worden in de sprintrace en de hoofdrace dan als vierde te starten?’ Misschien houdt een coureur aan dat laatste scenario wel meer punten over. Zo wordt het veel tactischer.”

Een ander voordeel van zijn concept is volgens Ecclestone dat de grid zo meer door elkaar gehusseld wordt, je ‘mensen vooraan ziet die je anders niet vooraan ziet’ en dit ook hun sponsoren meer aandacht oplevert. Het grote probleem met Ecclestone’s voorstel? Dat de Formule 1 geen trek lijkt te hebben in reversed grids. Volgens CEO Stefano Domenicali is dat idee zelfs definitief van tafel.

