F1 denkt aan kwalificatieraces voor 2021, maar wil geen omgekeerde grids

In een poging het weekendformat op te schudden – en daarmee hopelijk ook de competitieve orde – denkt de Formule 1 er nog altijd aan sprintraces te houden in plaats van de gewone kwalificatie. Het plan om die races in omgekeerde kampioenschapsvolgorde te starten, is echter van de baan.

Sprintraces zijn al jaren een gespreksonderwerp en vorig jaar leek de introductie hiervan dichtbij, totdat Mercedes er een stokje voor stak. Volgens Formule 1-topman Stefano Domenicali is het plan daarmee echter zeker niet van tafel.

Lees ook: ‘Mercedes als enige team niet te porren voor kwalificatieraces’

“We kijken nog naar het idee voor sprintraces op zaterdag”, vertelt Domenicali aan Autosport. “We denken er daarbij aan er misschien dit jaar al mee te experimenteren. We spreken er met de teams over omdat we denken dat het interessant kan zijn.”

Wat Domenicali hierbij nog wel aangeeft, is dat ‘het plan voor reverse grids van tafel is’. Aanvankelijk dacht de Formule 1 er aan de grid voor deze kwalificatieraces op de omgekeerde WK-stand te baseren om voor wat extra verrassingen te zorgen, al was dat voorstel altijd al omstreden.

Het concept van sprintraces is zoals bekend echter ook niet zonder criticasters. De sport is hoe dan ook nog altijd van zins aanpassingen aan het weekendformat te maken, zoals sportief directeur Ross Brawn onlangs herhaalde. Hij zou hier graag tijdens twee of drie raceweekends mee experimenteren.

Lees ook: Brawn wil experimenteren met alternatieve formats voor Grand Prix-weekend