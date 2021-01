Brawn wil experimenteren met alternatieve formats voor Grand Prix-weekend

Ross Brawn wil graag experimenteren met alternatieve formats voor een Grand Prix-weekend. Dat vertelde hij in gesprek met RaceFans. De F1-topman zou graag dingen uitproberen, zonder dat er meteen een volledig kampioenschap op die manier moet plaatsvinden. “We willen onze huidige fans niet van ons vervreemden, maar als we manieren kunnen vinden om nieuwe fans bij de sport te betrekken, dan is dat voor iedereen gunstig.”

Tweedaagse GP-weekends, reverse grid,… Door de verstoorde kalender kwamen verschillende ideeën en alternatieve formats in 2020 opnieuw ter sprake. In Imola organiseerde de Formule 1 vorig jaar zelfs al eens een verkort raceweekend, al werd die beslissing genomen uit logistieke overweging na de Grote Prijs van Portugal een week eerder. De reacties op dat tweedaags weekend waren gemengd, maar Ross Brawn wil zo’n alternatieve formats nog een kans geven.

“Wat ik graag zou zien is dat we tijdens een aantal weekenden een ander format gebruiken”, legt Brawn uit aan Racefans. “Dan kunnen we beoordelen wat de reacties zijn, zonder dat we ons voor een heel kampioenschap aan een nieuw format verbinden.”

Volgens Brawn zou het uitproberen van alternatieve formats voor nieuwe fans kunnen zorgen, zonder dat de F1 de huidige fans in de steek laat. “Dat zou verstandig zijn voor de toekomst, want zo kunnen we andere manieren vinden die de fans aantrekkelijk vinden en misschien ook een nieuwe schare fans aanboren. We willen onze huidige fans niet van ons vervreemden, we zijn heel loyaal naar onze fans. Maar als we manieren kunnen vinden om nieuwe fans bij de sport te betrekken, dan is dat voor iedereen gunstig”, oordeelt de voormalig teambaas.

Volgens Brawn zijn er slechts twee of drie races met een bepaald weekend nodig om oordeel te kunnen vellen. “Dat is genoeg om de impact te kunnen beoordelen, zonder dat het kampioenschap erdoor beïnvloed wordt. Wat je niet wil is een kampioenschap dat verpest wordt omdat je iets gedaan hebt dat vreemde resultaten oplevert”, aldus de Brit.

