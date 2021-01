Brawn gaat langer door als sportief directeur van de F1

Ross Brawn gaat nog een tijd door als sportief directeur van de Formule 1, om de resultaten te zien van zijn harde werk van de afgelopen jaren. Daaronder natuurlijk de introductie van de budget cap dit jaar en de komst van nieuwe auto’s in 2022.

Dat vertelt Brawn in interview met RaceFans, met de Brit die bevestigt dat hij langer aanblijft en vertelt dat ‘het frustrerend zou zijn geweest om de nieuwe auto’s niet in actie te zien’. Daarnaast geniet Brawn van de uitdagingen die de huidige tijd hem bieden in zijn rol als sportief directeur van de sport, zegt hij.

Een van die uitdagingen, los van de reglementswijzigingen, is natuurlijk de komst van een nieuwe CEO aan het hoofd van de Formule 1, met Stefano Domenicali die het stokje heeft overgenomen van Chase Carey. En dan is er natuurlijk de coronacrisis nog.

Lees ook: Voormalig Ferrari-teambaas Domenicali vervangt Carey per 2021 als F1-CEO

“Dat zijn allemaal zaken die me motiveren om door te gaan”, zegt de 66-jarige Brawn, die erkent dat hij op een gegeven moment – onvermijdelijk – met pensioen zal gaan. “Op het moment plan ik daar echter nog niet voor. Nu Chase is teruggetreden, denk ik ook dat continuïteit belangrijk is en ga ik graag door.”

Lees ook: Deze coureur is volgens Brawn de coureur van het seizoen