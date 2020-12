Deze coureur is volgens Brawn de coureur van het seizoen

Volgens Ross Brawn kan maar één iemand de coureur van het seizoen zijn en dat is zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. “Hij won races die hij eigenlijk niet kon winnen.” Max Verstappen heeft ook indruk gemaakt op de voormalig technisch directeur van Benetton en Ferrari.

“Het moet wel Lewis zijn”, zegt Brawn in de F1 Nation podcast. “Veel mensen denken dat hij het makkelijk heeft doordat hij over de beste auto beschikt, maar hij heeft het echt niet makkelijk gehad dit seizoen. Hij heeft races gewonnen die hij eigenlijk niet kon winnen, zoals Turkije bijvoorbeeld. Hij wachtte op zijn kans en sloeg toe toen de kans zich voordeed en won de race”, vertelt hij.

“Hij liet in Turkije weer zien dat hij een geweldige coureur is. Hij staat voor mij op gelijke hoogte met Schumacher en Senna”, aldus de oud-teambaas van Mercedes.

Max Verstappen is voor Brawn een goede nummer twee. “Hij is erg gegroeid dit jaar. Als je hem vergelijkt met de Max van een paar jaar geleden dan is hij een stuk volwassener geworden”, stelt de Brit.

Volgens Brawn heeft Verstappen ongelooflijk veel pech gehad in 2020. “Een paar keer was de auto gewoon niet goed genoeg en hij was een paar keer betrokken bij een ongeval, waar hij niets aan kon doen. Zo kregen we niet de kans om hem in actie te zien”, besluit de 66-jarige Brit.