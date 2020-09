Ricciardo (zevende): ‘Valt nog veel te winnen in de race’

Daniel Ricciardo kwam na een sterk optreden op Spa vol goede moed naar Monza, maar Renault kan de verwachtingen daar niet helemaal waarmaken: de Australiër eindigde in de kwalificatie als zevende.

In de derde training, op zaterdagochtend, was Ricciardo nog vierde, maar dat zat er in de kwalificatie dus niet in. “We waren snel in VT3 en hadden dus wat meer verwacht van de kwalificatie”, geeft hij toe in interview met Ziggo Sport.

Lees ook: Hamilton verovert poleposition in chaotische kwalificatie, Verstappen vijfde

“Het heeft denk ik vooral met de baantemperatuur te maken”, zoekt Ricciardo naar een verklaring. “Ik denk dat wij daardoor een tiende verloren, terwijl de rest een tiende won. En die twee tienden hadden we nodig gehad om de top drie of top vier te halen.”

Naar eigen zeggen was Ricciardo’s Q3-rondje namelijk niet verkeerd, en zat er niet veel meer in. Maar in de race van zondag? “Alles ligt nog open, er valt nog zeker veel te winnen”, denkt hij. “Van de derde plek naar P9, P10 of misschien wel verder terug, scheelt het maar een paar tienden.”

Lees ook: Sainz verrast met P3: ‘Moest er echt voor gaan’

“Het gaat er echt om wie de beste start maakt en het best met de banden omspringt”, verwacht de Renault-rijder, die de nodige verschuivingen voorspelt. “Ik denk niet dat de volgorde aan de finish zondag hetzelfde is als bij de start.”