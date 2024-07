Alpine stopt per 2026 met de productie van Formule 1-motoren. Het team uit Enstone is een onderdeel van autogigant Renault en vertrouwt van oudsher op de krachtbronnen die in Viry, Frankrijk worden gemaakt. Die fabriek gaat in de toekomst ingezet worden om straatauto’s te maken onder de Alpine-merknaam. Het team gaat zodoende op zoek naar een andere leverancier.

Teambaas Bruno Famin bevestigde op een persconferentie in aanloop naar de GP van België dat Alpine straks verdergaat als klantenteam. De Fransman kon tevens onthullen dat hij na de zomerstop aftreedt als teambaas. Famin wil zich ‘kunnen concentreren op de activiteiten in Viry’. Eind augustus moet het team een nieuwe teambaas hebben gepresenteerd.

‘Ambitieus nieuw project’

Er gingen al langere tijd geruchten dat Alpine afscheid zou nemen van de motoren van Renault. Famin kon bevestigen dat het personeel in Viry een nieuwe uitdaging heeft gekregen. “Het merk Alpine heeft een transformatieproject opgezet”, aldus de Fransman. “In de komende jaren wil het als automerk zeven nieuwe modellen met high-end technologie op de markt brengen. Het is een zeer ambitieus project om dit relatief nieuwe merk op te bouwen en bekend te maken buiten Frankrijk.”

“Het gevolg is dat, als dit project wordt aanvaard, Alpine in de toekomst de motoren bij een andere leverancier moet gaan kopen”, vervolgde hij. “Zodoende creëren we meer middelen om ons eigen merk verder te ontwikkelen.” Famin benadrukte dat deze plannen per 2026 worden doorgevoerd. “We praten al met verschillende leveranciers.”

Naar verluidt staat Mercedes op pole om de Fransen in de toekomst van een power-unit te voorzien. Met het wegvallen van Aston Martin – dat een exclusieve deal heeft getekend met Honda – staan de Duitsers open voor nieuwe klanten. Auto, Motor und Sport meldden dat ook General Motors interesse zou hebben in een samenwerking. De Amerikanen probeerden eerder met Andretti door te breken in de Formule 1.

