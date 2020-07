Abiteboul: ‘Alonso heeft amper interesse in 2021, draait allemaal om 2022’

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso heeft ‘amper interesse’ in het seizoen 2021, geeft Renault-teambaas Cyril Abiteboul toe. Volgens de Fransman heeft Alonso het team verteld om het seizoen 2021 te vergeten en alles op 2022 te gooien, wanneer de grote reglementswijzigingen plaatsvinden.

Alonso keert volgend jaar terug in de Formule 1 nadat hij in 2018 afscheid nam van zijn geliefde sport. De Spanjaard keert voor de derde keer terug bij het team dat hem in 2005 en 2006 het wereldkampioenschap bezorgde. Toch lijkt Alonso niet veel interesse te tonen in zijn eerste jaar dat hij weer in de Formule 1 zal rijden.

“Fernando kent de Formule 1 door en door, zowel op als naast de baan”, zegt Abiteboul tegen The Race. “Om je maar een idee te geven van wat hij kan brengen: hij kan een plan opstellen en een strategie opbouwen. Niet alleen voor het team, maar voor het hele Formule 1-programma. Het gaat bij hem dan ook voornamelijk om 2022. Hij heeft amper interesse in het seizoen 2021”, aldus de Renault-teambaas.

Lees ook: Renault: ‘We brengen een nieuwe, verbeterde en minder giftige Alonso terug’

“Hij racet volgend jaar al met ons en je zou denken dat hij er dan voor wil zorgen dat we dan zo competitief mogelijk zijn, maar hij vertelde ons: “Kijk jongens, vergeet 2021”, vervolgt Abiteboul. “Niet dat we niet degelijk zullen zijn, maar het draait allemaal om 2022”, aldus de Fransman.

Abiteboul benadrukt dat hij deze mentaliteit juist kan waarderen. “Dit soort denken en het vermogen om deze ervaring te hebben dat je succes in de Formule 1 jaren van tevoren opbouwt door de jaren ervoor op te offeren, dat is elke keer in de geschiedenis van de Formule 1 gebeurd. Dat is de filosofie die hij naar het team kan brengen en dat is erg nuttig voor mij als teammanager, maar voor veel mensen is het nuttig om wat rust in het team te brengen”, concludeert Abiteboul.

Lees ook: ‘Fernando Alonso is in ieder team een tikkende tijdbom’