Paddockpraat is de podcast van Formule 1 Magazine. Deze week praten André Venema, Daan de Geus en Sjaak Willems met Erik van Haren, F1-verslaggever van De Telegraaf. Het gaat over het leven in de F1 Corona-bubbel, de comeback van Fernando Alonso, de inhaalrace van Red Bull en het superieure Mercedes.

Luister hier (via iTunes of Google Podcast)