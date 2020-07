Renault: ‘We brengen een nieuwe, verbeterde en minder giftige Alonso terug’

Renault-teambaas Cyril Abiteboul zegt dat het team een ‘nieuwe’, ‘verbeterde’ en ‘minder giftige’ Fernando Alonso terugbrengt naar de Formule 1. Volgens Abiteboul biedt zijn terugkeer hem de mogelijkheid om ‘een nieuwe Fernando’ naar de Formule 1 te brengen.

Gisteren maakte Renault bekend dat Alonso na een tweejarige sabbatical terug zal keren in de Formule 1 bij de Franse renstal. De tweevoudig wereldkampioen beëindigde in 2018 zijn Formule 1-carrière op teleurstellende noot bij McLaren, waar hij regelmatig zijn kritiek uitte op motorleverancier Honda, dat tot 2017 de motoren leverde aan het team.

In gesprek met Autosport geeft Renault-teambaas Cyril Abiteboul aan dat hij gelooft dat Alonso in positief opzicht veranderd is. “Hij heeft in de tijd dat hij niet op de baan reed de kans gehad om zichzelf te resetten, om daadwerkelijk na te gaan hoe gelukkig en bevoorrecht we zijn om in de Formule 1 te werken en presteren en om met een nieuwe manier van denken te komen”, vertelt de Fransman.

Motivatie

“Laten we niet vergeten dat de competitie iemand giftig kan maken”, vervolgt Abiteboul. “Het verbaast me eigenlijk niet dat een sport als deze een dergelijke situatie en erfenis creëert, maar dat is ook waarom hij zoveel interesse had in dit nieuwe profiel voor de sport en het biedt de mogelijkheid om een nieuwe Fernando in een nieuwe Formule 1 te brengen”, kijkt Abiteboul alvast vooruit naar de regelwijzigingen van 2022.

Volgens Abiteboul kreeg Alonso het stoeltje ten opzichte van andere ervaren coureurs vanwege zijn motivatie. “Boven alles zou ik zeggen vanwege de motivatie en zijn manier van denken. Hij heeft het talent, net als een Vettel of Bottas. Daar bestaat geen twijfel over. Maar de combinatie van de manier van denken en motivatie waren belangrijke aspecten, evenals de timing van de crisis”, sluit Abiteboul af.

