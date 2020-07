Abiteboul: ‘We nemen ons opleidingsteam zeker wel serieus’

Renault-teambaas Cyril Abiteboul zegt dat de terugkeer van Fernando Alonso niet betekent dat de Franse renstal niet loyaal is naar de jonge coureurs in het opleidingsteam. Volgens Abiteboul was het de bedoeling dat Renault een coureur van haar opleidingsteam zou promoveren naar de Formule 1, maar bracht de coronacrisis roet in het eten.

Met de terugkeer van Fernando Alonso in de Formule 1 bij Renault zien jonge coureurs uit het opleidingsteam van Renault zich gepasseerd worden. Op dit moment rijden er twee coureurs van de Renault Sport Academy in de Formule 2: Guanyu Zhou en Christian Lundgaard. Volgens Abiteboul was het oorspronkelijke plan ook om één van de coureurs uit het eigen opleidingsteam naar de Formule 1 te promoveren in 2021, maar door de late seizoensstart zijn er minder mogelijkheden om hun vooruitgang te zien en dus koos het team voor de ervaren Alonso, stelt Abiteboul.

“Ik kan nu al zien dat ons besluit om voor Fernando te gaan gezien kan worden als een gebrek aan interesse of loyaliteit aan ons eigen Renault Sport Academy”, zegt Abiteboul tegen Motorsport.com. “Maar dat is het zeker niet. Ik wil het heel duidelijk maken dat dat niet zo is”, aldus de stellige Fransman.

“Het was de bedoeling dat we in 2021 inderdaad iemand van ons opleidingsteam naar de Formule 1 zouden promoveren. Maar wie weet? Dit kan het geval zijn”, vervolgt Abiteboul. Volgens hem heeft de coronacrisis er mede voor gezorgd dat het team voor de ervaren Alonso is gegaan. “Deze crisis heeft meerdere ernstige gevolgen gehad, waaronder de vertraagde seizoensstart waardoor we minder mogelijkheden hadden om de prestaties van onze twee oudste coureurs in het opleidingsteam, Zhou en Lundgaard, te beoordelen”, aldus Abiteboul.

“We nemen ons opleidingsteam dus zeker wel serieus, en we nemen vooral die twee heel serieus. Het plan blijft om te zien hoe we ze in de Formule 1 kunnen krijgen”, sluit Abiteboul af.

