Abiteboul: ‘Met Alonso terug naar de top, hij is een echte racer en winnaar’

“Een dappere keuze, van beide kanten”, dat noemt teambaas Cyril Abiteboul de rentree van Fernando Alonso bij Renault. Volgens Abiteboul onderstreept Alonso’s terugkeer de ambities van de Franse fabrieksformatie: “We willen terug naar de top van de Formule 1.”

Lees ook: Fernando Alonso keert terug in Formule 1: tweejarig contract bij Renault

Met Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz en Esteban Ocon heeft Renault de afgelopen jaren niet de minste namen in huis (gehad), maar met Alonso haalt het een 32-voudig Grand Prix-winnaar en tweevoudig wereldkampioen naar het team. “Het aantrekken van Fernando staat symbool voor ons commitment aan de Formule 1 en onze intentie terug te keren aan de top”, zegt Abiteboul.

Alonso is zowel sportief als in commercieel opzicht van grote waarde voor het team en het merk Renault, zo laat Abiteboul blijken. De Spanjaard is verder ‘een natuurlijke keuze’, meent hij. “Door zijn sterke band met ons merk, het team en de fans.” Los van het in het in het verleden gezamenlijk behaalde succes, is dit volgens de teambaas ‘van beide kanten een dappere keuze’.

“Fernando’s ervaring en vastberadenheid zullen ons helpen het beste uit elkaar te halen en het team verder te laten groeien naar het hoge niveau dat vereist is in de moderne Formule 1”, verwacht Abiteboul. Daarnaast, verwacht hij, zal Alonso het ‘jonge maar snel groeiende team’ verrijken door zijn persoonlijke ‘cultuur van racen en winnen’.

Lees ook: Weblog: Welkom terug Fernando, zet het mes alvast maar tussen de tanden