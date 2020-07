Fernando Alonso keert terug in Formule 1: tweejarig contract bij Renault

Het hoge woord is eruit, Fernando Alonso keert terug in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen heeft een contract voor twee jaar getekend bij Renault en zal vanaf 2021 naast Esteban Ocon voor Renault uitkomen.

Daarmee komt er een eind aan anderhalf jaar gespeculeer sinds Alonso de Formule 1 verliet eind 2018 om onder andere zijn Triple Crown te voltooien. Le Mans won hij twee keer maar de Indy 500 staat nog op zijn lijstje, later dit jaar volgt poging drie. Daarnaast kwam Alonso ook nog eens uit in de Dakar-rally.

Maar de Formule 1 blijft dus trekken aan de Spanjaard. Nooit sloot hij de deur volledig, hij liet zich regelmatig zien met de eigenlijk constante geruchtenstroom als logisch gevolg. De 38-jarige Alonso, volgend jaar wordt hij 39, is uiteraard opgetogen met wat zijn derde dienstverband voor Renault zal zijn: “Ik ben enorm trots en geëmotioneerd om te vertellen dat ik terugkom bij het team dat mij de kans heeft gegeven mijn carrière te starten. En nu krijg ik de kans van ze om terug te keren.”

Met Alonso heeft Renault-teambaas Cyril Abiteboul zijn nieuwe grote naam binnen. Onlangs zei de Fransman op zoek te zijn naar iemand die de waarde begrijpt van al het werk, inzet en ethiek die in een auto gestopt wordt. “De kracht van de band tussen, het team en de fans rechtvaardigen de keuze voor hem. Naast de successen van het verleden, is het ook een keuze voor de toekomst. Zijn ervaring en toewijding stellen ons in staat het beste uit elkaar te halen.”

In aanloop naar het openingsweekend zei Esteban Ocon, al zeker van zijn zitje bij Renault volgend jaar, dat hij erg blij zou zijn met Alonso als teamgenoot. “Ik heb die vraag tijdens de lockdown veel gekregen”, vertelt de Fransman. “ik reageer altijd eerlijk en mijn persoonlijke keuze heeft geen betrekking op wat het team gaat doen, maar ik heb een geweldige relatie met Fernando.”

