Renault wil Alonso inzetten tijdens ‘young driver test’ in Abu Dhabi

Renault wil Fernando Alonso aan het einde van het seizoen inzetten tijdens de young driver test in Abu Dhabi. De Franse renstal hoopt de tweevoudig wereldkampioen op die manier alvast kilometers te laten maken voor hij in 2021 terugkeert op de grid. Renault probeert momenteel toestemming te krijgen voor dat plan van de FIA. “We moeten nog bekijken of dat mag op basis van de criteria voor die test.”

Zo’n twee maanden geleden raakte bekend dat Fernando Alonso in 2021 terugkeert in de Formule 1. De Spanjaard tekende een contract voor twee seizoenen bij Renault, dat volgend jaar als Alpine op de grid verschijnt. Hoewel Alonso niet twijfelt aan zijn fysieke paraatheid en snelheid, wil Renault hem graag kilometers laten maken in de 2020-auto. Door een gebrek aan testdagen is dat echter niet zo eenvoudig.

Lees ook: Abiteboul: ‘Alonso heeft amper interesse in 2021, draait allemaal om 2022’

Renault is in gesprek met de FIA om Alonso in december in te mogen zetten tijdens de young driver test in Abu Dhabi. Normaal gesproken bestaat de post-season test in Abu Dhabi uit drie dagen, maar omdat er dit jaar geen testwerk voor bandenproducent Pirelli nodig is, werd het aantal dagen voor dit jaar teruggebracht naar één, de zogenaamde young driver test waarbij een jong talent moet worden ingezet.

Alonso, die eind deze maand 39 wordt, valt niet onder de noemer ‘young driver’. Daarom is Renault in gesprek met de FIA om of een uitzondering te maken voor Alonso, of om alle teams toe te laten een meer ervaren coureur in te zetten. Dat meldt Autosport. Volgens Renault-teambaas Abiteboul zou zo’n testdag ideaal zijn voor de Spanjaard. “Absoluut. We moeten alleen nog bekijken of dat mag op basis van de criteria voor die test. Daar praten we momenteel over met de FIA.”

Lees ook: Coulthard: ‘Alonso heeft geen geduld, hij wil meteen winnen’