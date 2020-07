Coulthard: ‘Alonso heeft geen geduld, hij wil meteen winnen’

Oud-Formule 1-coureur David Coulthard gelooft niet dat Fernando Alonso het geduld heeft om 2021 als tussenjaar te zien voor 2022, wanneer grote regelwijzigingen teams als Renault wellicht zullen helpen. Volgens de Schot wil Alonso direct winnen, waardoor hij ook altijd ‘verdeeldheid zaait’ in zijn carrière: “Bij de scheiding gaat hij niet ruziën over het huis maar blaast deze op en laat de restjes achter.”

Fernando Alonso, inmiddels 39, keert volgend jaar terug in de Formule 1 na een sabbatical van twee jaar. De tweevoudig wereldkampioen keert terug bij Renault, waar hij al twee keer in zijn carrière heeft gereden. In 2005 en 2006 werd hij met het Franse team wereldkampioen, zijn tweede periode van 2008 tot en met 2009 verliep minder succesvol. De Spanjaard gaf bij zijn afscheid aan altijd terug te willen keren bij een team met een winnende auto, al zal hij waarschijnlijk geduld moeten hebben bij Renault, iets dat Alonso niet heeft volgens Coulthard.

“Ik denk niet dat Fernando het geduld heeft, hij wil nú winnen”, zegt Coulthard in gesprek met de podcast van de organisatie van de Grand Prix van Australië, In the Fast Lane. “Hij is net als Daniel (Ricciardo, red.) een coureur met een andere energie. Hij moet met de beste mensen werken en voelen dat ze op het hoogste niveau presteren”, aldus de dertienvoudig Grand Prix-winnaar.

‘Het is zijn laatste kans’

“Daarom zaait Fernando ook altijd verdeeldheid in zijn carrière”, vervolgt Couldhart. “Hij wordt verliefd op het team en hij presteert achter het stuur, maar op het moment dat hij denkt dat het team zich niet meer aan de afspraken houdt en het geen huwelijk meer is, scheidt hij meteen. Hij gaat dan niet ruziën over het huis maar blaast deze op en laat de restjes achter”, zo hint hij onder andere naar het afscheid van de Spanjaard bij McLaren in 2018, waar hij de banden met motorleverancier Honda verslechterde.

Volgens Coulthard mag Alonso niet klagen als het experiment bij Renault op niks uitloopt. “Hij weet dat dit zijn laatste kans is. Hij hoeft niet in een auto te rijden om te laten zien dat hij een goede coureur is, hij wil champagne proeven. Ik hoop dat hij die kans krijgt, maar als dat niet zo is dan mag hij niet klagen. Hij heeft een geweldige carrière gehad en heeft misschien niet zoveel wereldtitels of zeges dat hij met zijn talent had verdiend, maar je bent ook het resultaat van je eigen keuzes. Hij is soms agressief geweest in de keuzes van waar hij naartoe ging en waarom hij dat deed”, concludeert de Schot.