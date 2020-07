Ocon over ‘gevaar’ van Alonso als teamgenoot: ‘We moeten eerst samenwerken’

Esteban Ocon keerde dit jaar na 18 maanden afwezigheid terug in de Formule 1. Voorlopig is Daniel Ricciardo zijn teamgenoot, vanaf volgend jaar kan Ocon zich meten met tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. “Ik weet welke uitdagingen me te wachten staan.”



Met het aanstaande vertrek van Daniel Ricciardo kan Ocon zich dit jaar bij Renault opwerpen als leider binnen het team. “Het is een heel belangrijk jaar voor mij aangezien het mijn comebackjaar is”, vertelt Ocon aan Crash. “Bovendien is het mijn eerste jaar bij een fabrieksteam, een groot team. Ik zet mezelf niet onder druk dat dit hét jaar is dat ik indruk moet maken, ik probeer gewoon mijn werk zo goed mogelijk te doen en hopelijk lukt dat.”

Met Alonso krijgt Ocon volgend jaar een grote naam uit de sport als teamgenoot. Dat is goed nieuws volgens de Fransman. “Het is geweldig om hem in het team te hebben, Fernando is een legende. Hij zal veel toevoegen aan het team. Ik was erg blij met het nieuws. Ik kan zeker niet wachten om aan de slag te gaan en met hem samen te werken”, zegt Ocon.

Stoffel Vandoorne, enkele jaren geleden net als Ocon een van de opkomende talenten in de autosport, zag zijn reputatie geschaad door zijn tijd naast Alonso bij McLaren. Vreest Ocon dat hem hetzelfde overkomt? “Ik heb er niet te veel over nagedacht”, reageert de Renault-coureur. “Opnieuw, ik ga mijn best doen en met het team samenwerken. Ik weet welke uitdagingen me te wachten staan en ik weet dat Fernando snel is, maar ik denk dat we samen moeten werken om het team eerst en vooral naar voren te brengen. We zullen zien wat er gebeurt”, besluit Ocon.

