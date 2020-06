Abiteboul: ‘Gaan Ocon niet bevoordelen nu Ricciardo vertrekt’

Renault-teambaas Cyril Abiteboul bezweert dat de Franse fabrieksformatie geen voorkeursbehandeling zal geven aan Esteban Ocon, nu al bekend is dat Daniel Ricciardo het team na dit seizoen inruilt voor rivaal McLaren.

Abiteboul was niet bepaald happy met het nieuws dat Ricciardo nog voordat er dit jaar een race is verreden heeft besloten volgend seizoen voor Renault-rivaal McLaren uit te komen, maar dat betekent nog niet dat de Aussie als tweederangsburger behandeld wordt, benadrukt de teambaas.

“Het is niet zo dat Esteban nu een voorkeursbehandeling boven Daniel krijgt als gevolg van deze beslissing”, belooft Abiteboul in gesprek met The-Race. “Dat is niet ons beleid”, stelt hij, “en het is bovendien niet nodig. Het is immers niet zo dat we om een kampioenschap vechten of iets dergelijks.”

Volgens Abiteboul is er dus ‘helemaal geen reden’ om Ocon te bevoordelen. Net zoals Carlos Sainz bij McLaren – die naar Ferrari vertrekt en wiens plek Ricciardo inneemt – kan ook Ricciardo er bovendien op rekenen nog gewoon overal bij betrokken te worden bij Renault.

De reden is daarbij hetzelfde: de auto’s voor 2021 zijn vanwege het grotendeels ‘bevriezen’ van de ontwikkeling in overgrote lijnen identiek aan die van 2020. “Dus Daniel zal gewoon volledig bij de auto-ontwikkeling betrokken zijn”, zegt Abiteboul. “We zullen dus op de normale manier met hem werken.”

