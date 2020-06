Renault introduceert upgrade die gepland was voor Zandvoort in Oostenrijk

Na Red Bull en Mercedes heeft ook Renault een reeks upgrades voor de Grote Prijs van Oostenrijk aangekondigd. De upgrades die de Franse renstal had gepland voor de GP’s van Vietnam, Nederland en Spanje worden tijdens het openingsweekend geïntroduceerd op de RS20, zo vertelt teambaas Cyril Abiteboul.



Renault reist naar Spielberg met drie verschillende updates. Oorspronkelijk waren die nieuwigheden gepland voor de GP’s van Vietnam, Nederland en Spanje, maar nu plant Renault ze dus allemaal samen voor de eerste race van het seizoen. “De upgrades komen eraan”, vertelt Cyril Abiteboul tijdens een persconferentie.

“Het is een enorm werk geweest om de pakketten van de races drie, vijf en zes (van de oorspronkelijke kalender, red.) in Vietnam, Nederland en Barcelona klaar te krijgen voor de auto in Oostenrijk. Die races vonden uiteindelijk niet plaats, maar de verbeterde prestaties verwachten we dus in Spielberg.”

Abiteboul spreekt zich niet uit over een mogelijke rangorde in het middenveld. “Ik wil geen hoge verwachtingen uitspreken, want we beseffen dat onze auto vorig jaar echt heel erg slecht was. We hopen alleen dat hij nu iets beter zal zijn”, aldus Abiteboul. “We zijn nog steeds niet helemaal zeker van het niveau van onze auto tijdens de wintertest”, geeft de teambaas als reden waarom hij geen voorspellingen doet.



De Renault-teambaas is opgetogen dat zijn team er niet alleen in is geslaagd de updates klaar te krijgen, maar ook dat ze voldoende reserveonderdelen hebben met de triple header in het vooruitschiet .”We zijn erg tevreden over de inspanningen die zijn geleverd om al deze onderdelen ook in grote hoeveelheden beschikbaar te krijgen, omdat we allemaal weten dat Spielberg zwaar kan zijn voor de auto’s, zelfs als er wat curbs verwijderd worden.”

