Red Bull heeft twee upgrades klaar voor seizoensopener in Oostenrijk

Red Bull verschijnt volgende week met twee updates op de Red Bull Ring. Het team heeft, ondanks een gebrek aan track time, hard gewerkt om de RB16 te verbeteren. “De auto in Spielberg zal niet identiek zijn aan de auto die we normaal gesproken in Melbourne hadden gebruikt.”

Terwijl Mercedes de toon zette tijdens de wintertests in februari, leek Red Bull de grootste uitdager van het team uit Brackley. Nadat Mercedes bekendmaakte met enkele updates naar Oostenrijk te reizen, bevestigt Helmut Marko dat dat ook het geval is voor Red Bull. “De auto in Spielberg zal niet identiek zijn aan de auto die we normaal gesproken in Melbourne hadden gebruikt”, vertelt Marko aan het Duitse Auto, Motor und Sport.

Meer concreet zou het gaan om twee updates. “We hebben op te beginnen de upgrade die voor de vijfde race van dit seizoen in Barcelona gepland stond, op de auto gezet. Daarnaast nemen we nog een tweede update mee, die oorspronkelijk al voor deze race in Spielberg stond gepland.”

Of de updates werken, moet nog blijken. Alex Albon zal de nieuwigheden tijdens Red Bulls filmdag op donderdag ongetwijfeld (beperkt) hebben getest, maar verder baseert het team zich op computersimulaties en tests in de windtunnel. “Dat brengt een zekere mate van onzekerheid met zich mee, ja”, erkent Marko. “Eigenlijk beginnen we op de derde trede, terwijl we niet eens weten hoe de eerste twee updates in de praktijk zouden werken.” Een risico dat het team gezien het uitzonderlijke seizoen bereid is te nemen. “We hadden simpelweg geen kans om het in de praktijk te testen, dus we moeten er maar op vertrouwen dat de data kloppen.”

