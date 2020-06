Tost verwacht geen verrassingen: ‘Mercedes ligt voor op Red Bull’

Alpha Tauri-teambaas Franz Tost verwacht geen verandering in de rangorde aan het begin van het seizoen. Volgens de Oostenrijker heeft de coronapauze niets veranderd: Mercedes blijft het te kloppen team, Red Bull is de grote uitdager. “We moeten uitgaan van de testgegevens van Barcelona.”

Meer dan drie maanden later dan verwacht krijgen we in Oostenrijk eindelijk de krachtsverhoudingen tussen de teams te zien. Franz Tost verwacht echter niet dat er aan de top veel veranderd is ten opzichte van vorig jaar en de wintertests in Barcelona. De Alpha Tauri-teambaas ziet Mercedes als favoriet.

“We moeten uitgaan van de testgegevens van Barcelona”, vertelt Tost aan het Duitse Sky Sports. “Als je die gegevens bekijkt, is het erg duidelijk: Mercedes ligt voor op Red Bull.”

Volgens Tost zullen de auto’s die in Oostenrijk op de baan verschijnen quasi dezelfde zijn als aan het einde van de wintertests. “We hebben sindsdien niet de mogelijkheid gehad om de auto verder te ontwikkelen. En we zijn ook niet op het circuit in actie geweest”, legt Tost uit. “Dat betekent dat we er vanuit moeten gaan dat de krachtsverhoudingen hetzelfde zullen zijn zoals we die hebben gezien in Barcelona.”

En waar in de rangorde bevindt Alpha Tauri zich? Tost hoopt dat zijn team zich kan mengen in de strijd tussen Racing Point, McLaren en Renault. “Hopelijk staan wij daartussen”, vertelt de teambaas.

