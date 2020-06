Geen test? Geen probleem – Verstappen: ‘Na drie of vier rondjes wel weer gewend’

De teams van Mercedes, Ferrari en Racing Point maken zich op voor de uitgestelde seizoensstart door enkele dagen met oude auto’s te testen. Voor Red Bull en Max Verstappen zit dat er niet in. Geen probleem, zegt de Nederlander. “We zijn na drie of vier rondjes wel weer gewend.”

Dat stelt Verstappen in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports. “Die teams rijden toch met een oude auto en andere banden dan normaal. Ik heb voor mezelf toch besloten dat niet te doen. Ik denk dat we het na drie of vier rondjes wel weer gewend zijn”, zegt hij. En bovendien: “We hebben nog genoeg tijd om te rijden”, zegt hij over het openingsweekend in Oostenrijk, begin juli.

Het duurt voor Verstappen zelf bovendien nooit lang voor hij weer gewend is achter het stuur, vertelt hij. “Mijn vader heeft altijd veel met me geoefend en me geleerd zo snel mogelijk weer op de limiet te zitten. Tot op heden heeft dat ook altijd goed gewerkt.”

De Red Bull Ring, de thuisbaan van zijn werkgever, is bovendien bekend terrein voor Verstappen. En hij won er natuurlijk ook in 2018 en 2019. Een goed voorteken, nu de eerste twee races van de acht voorlopige Grands Prix op de herziene kalender op de Oostenrijkse omloop worden afgewerkt.

Waar Red Bull-adviseur Helmut Marko dit jaar een tweestrijd tussen Mercedes en Red Bull verwacht, wil Verstappen zich nog niet echt aan voorspellingen voor seizoen 2020 wagen. “We hebben de laatste maanden niet geracet, dus moeten maar afwachten. En de auto’s krijgen natuurlijk ook updates. Ik verwacht hoe dan ook echter een sterk Mercedes en hoop dat wij dicht in de buurt zitten.”

