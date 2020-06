Het team van Mercedes oefende gisteren en vandaag het corona-protocol dat de teams straks in Oostenrijk zullen moeten volgen. Gisteren mocht Valtteri Bottas in de W09 van 2018 zijn rondjes maken, vandaag was wereldkampioen Lewis Hamilton aan de beurt.

