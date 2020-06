Marko ziet in elke race een finale: ‘Betrouwbaarheid sleutel tot titel’

Het seizoen begint over enkele weken en dan weet je, Red Bull-baas Helmut Marko gaat zich meer en meer roeren. Hij is ervan overtuigd dat het dit jaar tussen zijn team en Mercedes zal gaan: “Ferrari is niet op topniveau.”

Teams bereiden zich voor op de dubbele ouverture in Oostenrijk, 5 en 12 juli zal er op de thuisbaan van Red Bull gereden worden. Mercedes heeft al twee dagen met een oude auto geoefend, dat is niet aan Red Bull besteed omdat er geen Renault-motor voorradig is om met de RB14 te kunnen rijden. Verder verloopt de voorbereiding naar wens, zegt Marko tegen F1-Insider.

“Alles gaat gesmeerd, volgens schema”, aldus de Oostenrijker. “We moeten nu gewoon rustig blijven. We weten nog niet hoeveel races we uiteindelijk zullen gaan rijden. Elke GP is nu nog belangrijker, bijna een soort finale.” De kalender bestaat momenteel uit acht races, nu is de verwachting dat daar nog wel races bij gaan komen. Liberty Media en FOM mikken op 15 tot 18 races.

“Daarom zal betrouwbaarheid de sleutel zijn tot het winnen van de wereldtitel. Elke uitvalbeurt kan je de titel kosten. Al helpen rijdersfouten ook niet natuurlijk”, zegt Marko om Ferrari nog eens naar beneden te praten. “We verwachten een duel tussen ons en Mercedes. Naar onze mening is Ferrari nog niet van het topniveau om vooraan mee te doen.”

Marko is al enige tijd ervan overtuigd dat de Scuderia zijn zaakjes niet voor elkaar heeft. “Die zaten tijdens de wintertests niet op het niveau waar wij en Mercedes op zaten. Al weet je natuurlijk niet wat ze in de tussentijd hebben gedaan”, zei hij vorige week nog. “Mercedes en Lewis Hamilton zijn duidelijk favoriet maar wij zien onszelf als hun eerste en meest serieuze uitdager.”