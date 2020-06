Mercedes mikt op eerste upgrades voor 2020-auto in Oostenrijk

Mercedes hoopt tijdens het openingsweekend in Oostenrijk volgende maand de eerste upgrades aan de W11 aan te brengen. Het team uit Brackley wil op die manier de jacht op een zevende opeenvolgende constructeurstitel goed inzetten. “We hebben in januari, februari en maart de tijd gehad om de auto sneller te maken in de windtunnel.”



Mercedes maakte tijdens de wintertests in februari indruk en wil er ook in Oostenrijk meteen staan. De Zilverpijlen rekenen daarvoor op een eerste reeks upgrades aan de W11. Nadat de fabrieken door de verplichte break zo’n twee maanden gesloten waren, wordt er de laatste weken weer hard gewerkt in Brackley.

“De ontwikkeling van de auto die we in februari onthulden en in Australië zouden gebruiken, werd rond kerst bevroren”, vertelt James Allison op het Instagram-account van partner Petronas.

Lees ook: Ferrari heeft eerste extra pk’s al gevonden

“We hebben in januari, februari en maart de tijd gehad om de auto sneller te maken in de windtunnel”, gaat Allison verder. “We hebben heel wat ideeën gekregen over hoe we de auto sneller kunnen maken, en verschillende van die ideeën werden al verwerkt door de designers voordat we negen weken geleden gedwongen werden te sluiten. Onze uitdaging is nu om ervoor te zorgen dat dat kwartaal aan ontwikkeling zo snel mogelijk van de tekentafel naar de auto wordt vertaald.”

“We hopen een aantal van die ideeën klaar te hebben voor de eerste race in Oostenrijk. De ontwikkeling zal ook verder in het seizoen veel tijd in beslag nemen”, besluit de Brit. Ook Ferrari zou al upgrades klaar hebben voor het openingsnummer in Spielberg. De Italianen zouden 15 pk extra vermogen gevonden hebben.



Lees ook: Günther Steiner: ‘Ik kan geen geld uitgeven waarvan ik niet weet of ik het heb’