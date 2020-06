Ferrari heeft eerste extra pk’s al gevonden

De Ferrari-motor genummerd 061/1 die tijdens de Grand Prix van Australië had moeten debuteren, zal het racelicht niet zien. Ferrari heeft al een tweede versie klaarliggen voor de uiteindelijke seizoensopener in Oostenrijk en deze zou extra paardenkrachten moeten meebrengen.

De eerste versie van de motor werd alleen tijdens de wintertest in Barcelona gebruikt en lag ook klaar achterin de SF1000 voor de eerste vrije training in Melbourne. De afloop is bekend, het feest werd afgeblazen wegens de corona-uitbraak en de fabrieken gingen lange tijd dicht. De racefans moeten nog even geduld hebben, op 5 juli barst het seizoen weer los en Ferrari zal dat volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com doen met extra paardenkrachten.

De motor is volgens de publicatie door de betrouwbaarheidstest gekomen en gehomologeerd. Charles Leclerc en Sebastian Vettel zouden met deze versie van de motor 15 pk extra aan vermogen tot hun beschikking moeten hebben. En dat zou toch een verbetering zijn ten op zichte van de Ferrari die op Barcelona geen bijster indrukkende indruk achterliet.

In de achtervolging

“Ik geloof nog altijd dat we wat worstelden tijdens de wintertests”, zei Leclerc onlangs, terugblikkend op de testdagen in Barcelona eind februari. “We zullen de rest dus moeten bijhalen”, verwacht de Ferrari-coureur, die daarmee natuurlijk op de andere topteams Mercedes en Red Bull doelt. Sinds de fabriek in Maranello zijn poorten opende, is er hard gewerkt aan de achterstand.

“In Oostenrijk zullen nog niet alle upgrades op de auto zitten, vooral de aerodynamische ontbreken nog”, aldus Motorsport. De verdere upgrades aan vooral de voorkant van de SF1000 laten nog op zich wachten, de tijd tussen de heropening van de fabriek en de eerste race in Oostenrijk is daarvoor te kort.

Onder vergrootglas

Op de Red Bull Ring zullen de verrichtingen van Ferrari en hun motor in het bijzonder met argusogen gevolgd worden. De motor van de Scuderia lag in de tweede helft van het vorige seizoen onder het vergrootglas met uiteindelijk een protest en een zogenaamd technical directive als gevolg.

Bewijs van vals spel werd echter niet gevonden en de kwestie leek dood te bloeden. Tot deze op de laatste wintertestdag van 2020 nieuw leven werd ingeblazen door een persbericht van de FIA: ”Er is een geheime schikking getroffen met Ferrari.”