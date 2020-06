Ricciardo looft Vettel: ‘Hij feliciteerde mij ook als er geen camera’s draaiden’

De mysterie rond het vertrek van Sebastian Vettel blijft de gemoederen bezighouden. Wat is de doorslaggevende reden geweest voor de scheiding met Ferrari? Een intern conflict of egoprobleem lijkt Daniel Ricciardo uitgesloten. Volgens Vettels oud-teamgenoot is er geen sportievere collega dan de Duitser te vinden. “Seb feliciteerde me ook als er geen camera’s draaiden.”

Er wordt al wekenlang gespeculeerd wat de oorzaak van Vettels vertrek is, of hij volgend jaar een nieuwe werkgever vindt of gewoon uit de Formule 1 stapt. De Duitser heeft zich tot nu toe bewust op de vlakte gehouden en nergens op gereageerd, ook omdat hij op alle sociale media uit vrije wil onzichtbaar is.

Net als eerder Mark Webber, ook een coureur die bij Red Bull Vettels teamgenoot was, hoopt Ricciardo dat de veteraan in 2021 onderdak zal vinden. “Hij doet veel dingen op zijn eigen manier, maar is toch een van de supersterren van de sport”, stelt de Australiër, die na dit seizoen van Renault overstapt naar McLaren.

Ricciardo debuteerde in 2014 bij Red Bull, dat in de vier voorgaande jaren met Vettel de wereldtitel had veroverd. Hij won niet alleen drie Grands Prix, maar ook het onderlinge duel met zijn collega royaal op punten. Ricciardo eindigde als derde in het wereldkampioenschap, Vettel als vijfde. De Duitser vertrok na dat teleurstellende jaar naar Ferrari.

Vettels laatste kunstje bij Red Bull deed veel mensen terugdenken aan het afgelopen seizoen: opnieuw stond hij in de schaduw van een jonge debutant. Charles Leclerc was Vettel in alle opzichten de baas, zoals Ricciardo in 2014. Het zorgde vorig jaar bij Ferrari voor de nodige interne strubbelingen, een flinke crash tussen de twee in de Braziliaanse GP, woordenwisselingen en een machtsstrijd om het kopmanschap.

Volgens Ricciardo was daar in 2014 bij Red Bull geen sprake van. “Wat ik van dat jaar heb geleerd is dat, hoewel het voor hem na vier wereldtitels op rij een lastig seizoen was, Seb op de baan competitief bleef en zoals gebruikelijk ook geen genade kende. Maar buiten de baan schudde hij mij altijd de hand om me te feliciteren, ook als de camera’s niet draaiden. Ik vond hem niet alleen heel sportief, maar ook eerlijk en oprecht.”

“We hadden vanaf het begin groot respect voor elkaar. Seb doet dingen op zijn eigen manier”, zo doelt Ricciardo op Vettels afwezigheid op sociale media, “hij is wat dat betreft old skool. Maar hij gaat gewoon zijn eigen gang en houdt daaraan vast. Dat valt in hem te prijzen.”