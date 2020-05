Leclerc: ‘Ferrari heeft wat achterstand in te halen als we weer gaan racen’

Het seizoen is door de coronacrisis nog altijd niet begonnen, maar Charles Leclerc weet al zo goed als zeker dat Ferrari een inhaalslag wacht als er eenmaal geracet gaat worden.

“Ik geloof nog altijd dat we wat worstelden tijdens de wintertests”, zegt Leclerc in gesprek met RaceFans, terugblikkend op de testdagen in Barcelona eind februari. “We zullen de rest dus moeten bijhalen”, verwacht de Ferrari-coureur, die daarmee natuurlijk op de andere topteams Mercedes en Red Bull doelt.

“Ik weet niet of we daartoe in staat zijn, maar vorig jaar ontwikkelden we ons sterk gedurende het seizoen”, memoreert de Monegask. “Als we net zo hard werken als vorig seizoen, zullen de resultaten wel komen. Al zal het voor iedereen moeilijk zijn de auto te ontwikkelen, want als we weer gaan racen, zal er weinig pauze tussen de races zitten”, weet hij.

Ferrari’s ‘wederopstanding’ in 2019

Ferrari was in 2019 vooral in de periode kort na de zomerstop ijzersterk, met zeges in Spa, Monza en Singapore, terwijl het ook in het Russische Sotsji had kunnen winnen. Ferrari’s opleving ging echter wel gepaard met veel controverse rondom haar motor, en of die illegaal zou zijn geweest.

Nadat de FIA de motorregels met ingang van de Grand Prix van Amerika aanscherpte, ging het namelijk weer minder met de Scuderia. Afgelopen februari maakte de FIA bekend ‘een schikking’ te hebben getroffen met Ferrari na uitgebreid technisch onderzoek van de Italiaanse krachtbron. De voorwaarden van de schikking zijn echter geheimgehouden, wat voor veel onvrede en scepsis bij andere teams zorgde.

