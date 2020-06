Günther Steiner: ‘Ik kan geen geld uitgeven waarvan ik niet weet of ik het heb’

Günther Steiner heeft bekend gemaakt dat Haas niet met upgrades zal komen zolang het vervolg van het seizoen onzeker is. Daarnaast onthult de Haas-teambaas dat de de FIA kijkt naar mogelijke aanpassingen aan de circuits om de schade aan auto’s te beperken. “Tot alles duidelijk is, ben ik heel voorzichtig en zorg ik er gewoon voor dat we meedoen.”

Haas-teambaas Günther Steiner zegt dat hij niet zomaar upgrades zal goedkeuren zonder te weten wat het budget van het team zal zijn. Dat budget is namelijk onzeker door de onzekerheid over het uiteindelijke aantal races en het bijbehorende inkomsten. “Op dit moment plannen we geen upgrades totdat we precies weten hoe we er budgettair voor staan dit jaar”, zegt Steiner aan Racer.

Lees ook: Auto na crash snel herstellen voor kwalificatie? Niet meer zo eenvoudig door nieuwe regels

“Ik kan geen geld uitgeven waarvan ik niet weet of ik het heb. Op dit moment moeten we heel voorzichtig zijn met wat we doen, want zoals bekend gaan de inkomsten omlaag als er minder en zonder toeschouwers wordt geracet”, legt de Italiaan uit. “Tot alles duidelijk is, ben ik heel voorzichtig en zorg ik er gewoon voor dat we meedoen, dat we ons werk zo goed mogelijk doen, dat we geen fouten maken in de races en dat we ons daarop concentreren. We moeten ons focussen en roeien met de riemen die we hebben”, gaat Steiner verder.

Volgens Steiner is de FIA momenteel opzoek naar manieren om ervoor te zorgen dat auto’s niet zwaar beschadigd raken wanneer ze op de uitloopzones terechtkomen. Zo waren de curbs op de Red Bull Ring de afgelopen jaren en punt van kritiek voor de coureurs. “Ik denk dat ze weten wat ze moeten doen. Ik denk dat er initiatieven op komst zijn om uitloopstroken van bepaalde circuits iets minder agressief te maken. Hopelijk kunnen we dat voor elkaar krijgen, zodat we tijdens sommige Grands Prix minder schade hebben. Het is allemaal work in progress, maar ik ben erg blij met de positie waarin we ons bevinden qua reserveonderdelen en hoe we de komende races aanpakken.”

Lees ook: Grosjean over toekomst Haas: ‘Monteurs vragen zich af ‘wat gaat er gebeuren?”