Auto na crash snel herstellen voor kwalificatie? Niet meer zo eenvoudig door nieuwe regels

Teams zullen hun manier van werken moeten aanpassen door de COVID-19-protocollen in de garage. Dat zegt Andrew Green, technisch directeur van Racing Point. Green zegt dat zijn team veel heeft geleerd over de nieuwe regels tijdens haar filmdag op Silverstone. “Ik verwacht dat het wisselen van een motor nu twee keer zo lang duurt.”

Racing Point maakte op woensdag gebruik van een filmdag om te wennen aan de nieuwe protocollen in de garage. Zo moet er bijvoorbeeld rekening worden gehouden met social distancing en moet er gewerkt worden met beschermende kleding. Volgens Andrew Green, technische directeur van het team uit Silverstone, zullen die nieuwe voorschriften een uitdaging vormen.

“Het komt erop neer dat de afstand tussen ingenieurs gerespecteerd moet worden wanneer ze aan de auto werken, en er beschermende kledij gedragen moet worden.” legt Green uit aan Motorsport. “Dat verandert effectief de tijd die nodig is om te werken aan de auto.” Die benodigde tijd en de gebruikelijke avondklok zal de teams dwingen tot veranderingen.

Lees ook: Renault en Racing Point ronden laatste training af voor Oostenrijk

“We moeten nu kijken naar hoe lang het duurt om de onderdelen op de auto te vervangen of aan te passen”, gaat de TD verder. “Dat moeten we opnieuw plannen, zodat we ervoor zorgen dat we doen wat we moeten doen tijdens een weekend en niet de regels van de avondklok overtreden. Dat is een belangrijk onderdeel van wat we gisteren geleerd hebben.”

Het vervangen van een motor, een complexe taak, zou de teams dus wel eens problemen kunnen opleveren. “We hopen niet dat we gehaast een wissel moeten doorvoeren, dat staat vast!”, klinkt het duidelijk. “Ik verwacht dat het wisselen van een motor nu twee keer zo lang duurt. Dat is het gevolg van de protocollen, die beperken hoeveel mensen er tegelijk aan een auto mogen werken. Dat heeft weer gevolgen voor de snelheid van zo’n wissel.”

Betrouwbaarheid zal door de nieuwe voorschriften nog belangrijker worden volgens Green. “Betrouwbaarheid zal een sleutelfactor zijn om de zaken soepel te laten verlopen. Zodra je eenmaal een groot probleem hebt, dan zal dat het team onder druk zetten, omdat de onderdelen op tijd gerepareerd of aangepast moeten worden.”

Lees ook: TD Racing Point: ‘Door nieuwe regels kunnen we strijden met ‘dinosaurus-topteams”