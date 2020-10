Green: ‘Ferrari’s kwalificatiesnelheid is echt heel apart’

Charles Leclerc kende op de Nürburgring zijn beste kwalificatie van het jaar. De Monegask wist Alexander Albon te verslaan en zich als vierde te kwalificeren. De snelheid die hij ineens had, wekt argwaan op bij Andrew Green, de technisch directeur van Racing Point.

Het hele jaar worstelt Ferrari al op zaterdag. Het gat naar de polesitter is meestal meer dan een seconde, maar op de Nürburgring was dat verschil een stuk kleiner. Het verschil naar Valtteri Bottas was ‘slechts’ acht tienden. Dat vindt Andrew Green, de technisch directeur van Racing Point maar raar.

“Ik heb geen idee waar zij die snelheid vandaan halen. Tijdens de race waren ze ruim een halve seconde trager dan ons. Dat is echt heel apart”, vertelt Green aan Racefans.

Racing Point focust zich volgens hem meer op een goede race-afstelling. “Het is iets wat de meeste teams doen: Je wil een goede auto hebben voor op zondag. Af en toe leveren we op zaterdag snelheid in om op zondag competitief te zijn”, aldus de technisch directeur van Racing Point.

