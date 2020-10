Vettel over wie de beste coureur is: ‘Schumacher blijft voor mij een betere coureur’

Het is altijd een discussie bij Formule 1-fans, zeker nu Lewis Hamilton net zoveel overwinningen heeft als Michael Schumacher. Wie is de betere coureur van de twee? Voor Sebastian Vettel is dat een makkelijke vraag: “Michael Schumacher.”

Sebastian Vettel respecteert Hamilton enorm, maar voor hem blijft Schumacher iets speciaals. “Ik kan Lewis alleen maar complimenten geven. Ik had nooit verwacht dat iemand ooit in de buurt zou komen van Michaels records. Maar nu lijkt het erop dat hij het aantal overwinningen gaat verbeteren”, vertelt Sebastian Vettel aan Motorsport.

“Maar Michael blijft mijn held. Michael had iets wat geen andere coureur heeft. Hij is beter dan alle coureurs die ik tot nu toe gezien heb. Ik heb hem nooit in zijn jongere jaren zien karten, maar later hebben we een aantal keren gekart en waren we een team bij de Race of the Champions. Daar zag je echt zijn kwaliteiten”, zegt de Duitser.

“Ik keek tegen Michael op toen ik een kind was, maar dat heb ik niet met Lewis aangezien ik tegen hem racete. Dat is een compleet andere situatie. Misschien dat ik over 15 á 20 jaar nog meer waardering krijg voor de prestaties van Lewis. Dan kijk ik er misschien anders tegenaan. Maar feit blijft dat je alleen maar respect kan hebben voor wat hij gepresteerd heeft”, aldus Vettel.

