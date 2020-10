Szafnauer: ‘Vettel gaat bij ons weer opbloeien’

Sebastian Vettel maakt dit seizoen bij Ferrari geen geweldige indruk. Toch is zijn toekomstige baas Otmar Szafnauer daar niet bezorgd over. “Hij gaat bij ons weer opbloeien.”

Sebastian Vettels contract werd bij Ferrari niet verlengd en dus moest de viervoudig wereldkampioen op zoek gaan naar een ander team. Daags voor de GP van Toscane tekende hij een contract bij bij Racing Point. Zijn toekomstige teambaas Otmar Szafnauer maakt zich geen zorgen over de mindere vorm van de Duitser.

Lees ook: Ferrari: ‘We komen volgend jaar met een gloednieuwe motor’

“In ons team staan de neuzen allemaal dezelfde kant op en is er een goede werksfeer. Ook is er een cultuur waar we niet elkaar de schuld geven. Dat gaat Sebastian zeker bevallen. Ik ben ervan overtuigd dat hij weer gaat opbloeien”, vertelt Szafnauer aan Sport1.

“Ik geloof er echt niet in dat iemand niet meer weet hoe hij een Formule 1-auto moet besturen. Er moet iets anders aan de hand zijn. Wij willen hem helpen en hij gaat ons helpen met de ontwikkeling van het team en de auto”, zegt de teambaas van Racing Point.

Lees ook: Vettel voor eigen publiek in de fout: ‘Nam misschien wat te veel risico’