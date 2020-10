Vettel voor eigen publiek in de fout: ‘Nam misschien wat te veel risico’

Elfde, dat is waar Sebastian Vettel het op de Nürburgring mee moest doen. De Ferrari-coureur slaagde er voor eigen publiek zo niet in te scoren. Een spin hielp daarbij niet. “Het was redden wat er te redden viel.”

Dat vertelt Vettel aan het Duitse RTL. De viervoudig wereldkampioen beet zijn tanden lang stuk op een aantal van zijn tegenstrevers, ondanks dat hij naar eigen zeggen sneller was. “Inhalen was echter heel moeilijk. Ik heb daarom veel risico genomen. Bij mijn eerste poging, ging het daarbij fout.”

Dat was toen Vettel achter Alfa Romeo’s Antonio Giovinazzi reed en er ineens achter vandaan probeerde te duiken. De Duitser spinde, verloor wat plekken en moest naar de pits omdat zijn banden er na de spin aan waren.

“Het eind van het rechte stuk was voor mij de aangewezen plek om in te halen. Ik wisselde achter Giovinazzi van kant, maar kwam in zijn dirty air“, verwijst Vettel naar de turbulente lucht die van de Alfa Romeo af kwam. “Ik zou de actie terug moeten zien, maar waarschijnlijk was het wat te riskant.”

“Daarna was het redden wat er te redden viel”, vervolgt Vettel. De safetycarfase, op het eind, bood een sprankje hoop, maar helaas. “Wellicht dat er nog wat punten in hadden gezeten, maar mijn banden waren op het eind helemaal op.”