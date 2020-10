Ferrari: ‘We komen volgend jaar met een gloednieuwe motor’

Ferrari kent een loodzwaar 2020, maar er gloort licht aan het einde van de tunnel. Ferrari heeft een hagelnieuwe motor klaarstaan op de testbank, die volgend jaar gebruikt gaat maken. De resultaten zijn volgens Mattia Binotto veelbelovend.

Ferrari beleeft het slechtste jaar in ruim 40 jaar en staat zesde in het constructeurskampioenschap. Slechts tweemaal stond een Ferrari-coureur tot nu toe op het podium. Charles Leclerc werd tweede in Oostenrijk en derde in Engeland.

Lees ook: Vettel voor eigen publiek in de fout: ‘Nam misschien wat te veel risico’

De grote zwakte van de huidige auto is de power unit, terwijl dat in 2019 nog een sterk punt was van de Ferrari. De Italiaanse renstal moest na 2019 de power unit aanpassen en dat heeft de Scuderia hard geraakt. Ferrari legt het ten opzichte van Mercedes, Honda en Renault flink af op motorvermogen.

Maar er gloort hoop voor Ferrari en de Tifosi. “We hebben volgend jaar een compleet andere motor. Hij staat al maanden op de testbank en de resultaten zijn veelbelovend”, vertelt Mattia Binotto tijdens de persconferentie in Duitsland.

De teambaas van Ferrari blijft wel realistisch. “Het gat naar Mercedes voor volgend jaar dichten is praktisch gezien onmogelijk. Het doel is om volgend jaar competitiever te zijn”, aldus Binotto.

Lees ook: Ferrari: ‘We gaan de goede kant op sinds dieptepunt’