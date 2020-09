Pérez (vierde): ‘We kunnen strijden voor het podium’

Sergio Pérez denkt dat hij op het podium kan eindigen in de GP van Italië. Pérez start op Monza vanaf plek vier, nadat hij zich voor beide Red Bulls wist te kwalificeren. De Mexicaan krijgt Carlos Sainz naast zich op de tweede startrij. “Ik ben heel tevreden, want dit hadden we niet verwacht.”

Na een relatief moeilijk weekend op Spa reisde Racing Point zonder hoge verwachtingen naar Monza, maar na de kwalificatie op zaterdag durft het team toch weer dromen. Sergio Pérez start vanaf plek vier aan de Italiaanse GP, Lance Stroll vertrekt vanaf P8. “Ik ben heel tevreden, want dit hadden we niet verwacht”, reageert Pérez meteen na de kwalificatie bij Sky Sports. “We hebben namelijk gefocust op de race”, legt hij uit.

“Onze pace zag er niet geweldig uit, maar nu hebben we plots toch een goede startpositie voor morgen. Het zal een lange race worden, maar we kunnen ons mengen in de strijd”, voorspelt de Mexicaan. “Tijdens mijn eerste run (in Q3, red.) zat ik te ver voor een tow, dat scheelt een halve seconde. Dit is een moeilijke kwalificatie om juist uit te voeren. Je wil een tow hebben, maar je wil ook niet opgehouden worden door de auto voor je”, aldus Pérez.

Er wordt dit weekend voor het eerst zonder de zogenaamde party mode gereden. Volgens Pérez was dat tijdens de kwalificatie in het nadeel van Racing Point. “Het verbod van de party mode heeft ons pijn gedaan. Dat is misschien het verschil tussen dit resultaat en een plekje hoger starten.”

Die P3 kwam er dus niet voor Pérez in de kwalificatie, toch denkt hij op zondag kans te maken op het podium. “Als alles goed gaat, kunnen we morgen strijden om het podium. Morgen is wat telt, we willen beiden auto’s aan de finish krijgen en een mooie hoop punten scoren”, doelt Pérez op de spannende strijd in het constructeurskampioenschap.

