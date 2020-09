Rampzalige kwalificatie voor Ferrari: ‘We hadden dit al een beetje verwacht’

Charles Leclerc dertiende, Sebastian Vettel zeventiende: de grap is snel gemaakt, maar het is misschien maar een geluk bij een ongeluk voor Ferrari dat er geen publiek welkom is bij haar thuisrace op Monza. “We hadden dit al wel een beetje verwacht.”

Dat vertelt Leclerc aan Sky Sports F1. “We wisten namelijk op voorhand al dat Spa en Monza de twee slechtste banen voor ons zouden zijn. Het is momenteel niet anders”, verzucht hij. “Ik heb namelijk het gevoel dat ik het maximale uit de auto heb gehaald.”

Lees ook: Hamilton verovert poleposition in chaotische kwalificatie, Verstappen vijfde

Dat het dan ‘thuis’ zo slecht loopt is zelfs zonder tifosi op de tribunes ‘extra pijnlijk’, erkent Leclerc. “Het is echter de realiteit. We hebben werk te doen”, stelt hij met gevoel voor understatement – Leclerc kwam in Q2 twee tienden te kort om Q3 te halen, en gaf 1.3 seconde toe op de snelste Q2-tijd.

Voor teamgenoot Vettel zat Q2 er niet eens in, hij strandde op P17. De Duitser baalde vooral van het verkeer waarin hij aan het eind van die sessie terechtkwam, waardoor hij zich niet kon verbeteren. “Anderen inhalen heeft dan geen zin meer, je bent gewoon gezien”, vertelt ook hij Sky Sports F1.

Lees ook: Camilleri: ‘Heb vertrouwen in Binotto en het team’